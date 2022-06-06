Як зберігати огірки, щоб вони довго залишалися свіжими: основні способи

Огірки - корисні і смачні овочі, які є практично в кожному холодильнику. Зазвичай їх зберігають в холодильнику. Однак, найоптимальнішим місцем, де потрібно зберігати ці зелені овочі - кухонна шафа.
Як правильно зберігати огірки - читайте нижче.
Зокрема, якщо огірки зберігаються при температурі нижче 10 градусів довше трьох днів, то це може призвести до "холодової травми" овочів.
В результаті огірки стануть водянистими та почнуть швидко гнити. Саме тому фахівці рекомендують зберігати їх в шафі, або вазі для фруктів на обідньому столі.
Також огірки не можна зберігати поруч з деякими іншими фруктами і овочами. Ці плоди дуже чутливі до етилену, який являє собою природний газ, через який деякі продукти дуже швидко дозрівають і, в кінцевому підсумку, псуються.
Окрім того, щоб огірки довше зберігались, то варто тримати їх якомога далі від бананів, помідорів і динь, адже вони є виробниками етилену.
До того ж необхідно тримати огірки в темному місці. Прямий вплив сонячних променів також шкодить цим овочам.
Огірки слід включати в раціон як здорових людей, так і тих, хто страждає від порушення роботи серцево-судинної системи, нирок і зайвої ваги.
Огірки заповнюють потребу у волозі, вітамінах і мінералах, що благотворно позначається на роботі всіх органів і систем організму:
Оскільки огірок чудово компенсує потреби організму у волозі, він є ефективним засобом від похмілля. Перед сном потрібно з’їсти невеликий огірок і вранці вдасться уникнути головного болю та несвіжого дихання.
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