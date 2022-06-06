Як зберігати огірки, щоб вони довго залишалися свіжими: основні способи

Зокрема, якщо огірки зберігаються при температурі нижче 10 градусів довше трьох днів, то це може призвести до "холодової травми" овочів.

В результаті огірки стануть водянистими та почнуть швидко гнити. Саме тому фахівці рекомендують зберігати їх в шафі, або вазі для фруктів на обідньому столі.

Також огірки не можна зберігати поруч з деякими іншими фруктами і овочами. Ці плоди дуже чутливі до етилену, який являє собою природний газ, через який деякі продукти дуже швидко дозрівають і, в кінцевому підсумку, псуються.

Окрім того, щоб огірки довше зберігались, то варто тримати їх якомога далі від бананів, помідорів і динь, адже вони є виробниками етилену.

До того ж необхідно тримати огірки в темному місці. Прямий вплив сонячних променів також шкодить цим овочам.

Чим корисні огірки для організму

Огірки слід включати в раціон як здорових людей, так і тих, хто страждає від порушення роботи серцево-судинної системи, нирок і зайвої ваги.

Огірки заповнюють потребу у волозі, вітамінах і мінералах, що благотворно позначається на роботі всіх органів і систем організму:

виводяться токсини, продукти перероблювання;

полегшуються прояви печії;

відбувається легкий проносний ефект, проходять запори;

нормалізується рівень цукру, холестерину і артеріального тиску.

Оскільки огірок чудово компенсує потреби організму у волозі, він є ефективним засобом від похмілля. Перед сном потрібно з’їсти невеликий огірок і вранці вдасться уникнути головного болю та несвіжого дихання.