Храним картофель дома правильно: какие ошибки допускать нельзя

При хранении этого овоща нужно знать основные правила и не допускать самые распространенные ошибки.

Хранить картофель с осени до весны можно не только в специально оборудованных местах, но и в обычной квартире.

Как правильно хранить дома картофель – читайте в материале Styler ниже.

Картофель считается очень требовательным овощем и большинство людей полагает, что для этого продукта нужны особенные условия и температура.

Картошка действительно чувствительна к перепадам температуры – она теряет свой вкус из-за ее снижения, и быстро портится в теплой среде.

Где можно хранить картофель

Лучше всего хранить картофель в погребе. Там поддерживается нужная температура весь год – от +4 до +7 градусов.

Помещение нужно дважды в год обрабатывать смесью соли, извести и медного купороса.

В погребе должна быть хорошая вентиляция, помещение нужно проветривать регулярно.

Картофель нужно перебрать, удалить поврежденные клубни. Потом овощи нужно тщательно просушить под солнцем.

После этого картофель складывают в ящики с прорезями и накрывают мешковиной. Хранить картофель в мешках не рекомендуется.

Как хранить картофель в коридоре

Хранить овощи в деревянных ящиках можно и в коридоре. Там прохладно и удобно.

Однако, овощи нужно регулярно перебирать, так как температура в коридоре может колебаться и это приводит к порче клубней.

Такой способ не подходит для хранения больших объемов картофеля. Но несколько ящиков вы можете спокойно поставить. Использовать такой картофель нужно до конца февраля, потом клубни начнут пускать ростки.

Хранение картофеля на балконе

Деревянный ящик или сундук подойдут для хранения картофеля на балконе. В таком ящике не должно быть щелей, а балкон должен быть закрытым и желательно утепленным.

В качестве утепления подойдет лист пенопласта, старые одеяла, которыми можно картофель закрыть.

Прямые солнечные лучи не должны попадать на картофель. А внутри ящика можно насыпать солому, мел, луковую шелуху или золы.

Фермеры рекомендуют также использовать мешочки с листьями мяты, полыни или бузины.

При таком хранении можно сохранить овощи почти до середины весны, а доступность поможет отслеживать температуру и состояние клубней.

Если придут сильные морозы – нужно придумать дополнительное утепление. Если потеплеет – часть утепления придется убрать.

Важно, чтобы картофель был закрыт и снизу, так как есть риск подмерзания.

Хранение в квартире

Картофель можно хранить в холодильнике – но не в полиэтиленовых пакетах, а бумажных.

Этот метод для длительного хранения не подойдет – крахмал может превратиться в сахар и испортить вкус овоща. Да и в холодильнике много картошки не поместится.

Рекомендуемый срок – не более 10 дней.

Хранить картофель под мойкой на кухне, в шкафу или возле балкона – можно. Но этот способ годится на 10-20 дней.

Температура в помещениях не подходит для этого овоща и процесс гниения или высыхания начнется очень быстро.

Некоторые способы хранения картофеля можно комбинировать и в квартиру приносить только необходимое количество овощей на неделю.

Основную часть можно хранить в подвале или погребе, часть на балконе.

Важно правильно выбрать сорт картофеля – есть среднеспелые сорта и позднеспелые. Они для длительного хранения подходят намного лучше.