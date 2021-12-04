Зберігаємо картоплю вдома правильно: які помилки допускати не можна

При зберіганні цього овоча потрібно знати основні правила і не допускати найпоширеніші помилки.

Зберігати картоплю з осені до весни можна не тільки в спеціально обладнаних місцях, але й у звичайній квартирі.

Як правильно зберігати вдома картоплю – читайте в матеріалі Styler нижче.

Картопля вважається дуже вимогливим овочем і більшість людей вважає, що для цього продукту потрібні особливі умови та температура.

Картопля дійсно чутлива до перепадів температури – вона втрачає свій смак через її зниження, і швидко псується в теплому середовищі.

Де можна зберігати картоплю

Найкраще зберігати картоплю в погребі. Там підтримується потрібна температура весь рік - від +4 до +7 градусів.

Приміщення потрібно двічі на рік обробляти сумішшю солі, вапна і мідного купоросу.

У погребі повинна бути хороша вентиляція, приміщення потрібно провітрювати регулярно.

Картоплю потрібно перебрати, видалити пошкоджені бульби. Потім овочі потрібно ретельно просушити під сонцем.

Після цього картоплю складають в ящики з прорізами та накривають мішковиною. Зберігати картоплю в мішках не рекомендується.

Як зберігати картоплю в коридорі

Зберігати овочі в дерев'яних ящиках можна і в коридорі. Там прохолодно і зручно.

Однак, овочі потрібно регулярно перебирати, бо температура в коридорі може коливатися і це призводить до псування бульб.

Такий спосіб не підходить для зберігання великих обсягів картоплі. Але кілька ящиків ви можете спокійно поставити. Використати таку картоплю потрібно до кінця лютого, потім бульби почнуть пускати паростки.

Зберігання картоплі на балконі

Дерев'яний ящик або скриня підійдуть для зберігання картоплі на балконі. У такому ящику не повинно бути щілин, а балкон повинен бути закритим і бажано утепленим.

Як утеплення підійде лист пінопласту, старі ковдри, якими можна картоплю закрити.

Прямі сонячні промені не повинні потрапляти на картоплю. А всередині ящика можна насипати солому, крейду, лушпиння цибулі або золу.

Фермери рекомендують також використовувати мішечки з листям м'яти, полину або бузини.

При такому зберіганні можна зберегти овочі майже до середини весни, а доступність допоможе відстежувати температуру і стан бульб.

Якщо прийдуть сильні морози - потрібно придумати додаткове утеплення. Якщо потеплішає - частину утеплення доведеться прибрати.

Важливо, щоб картопля була закрита і знизу, через те, що є ризик підмерзання.

Зберігання у квартирі

Картоплю можна зберігати в холодильнику - але не в поліетиленових пакетах, а паперових.

Цей метод для тривалого зберігання не підійде – крохмаль може перетворитися в цукор і зіпсувати смак овоча. Та й в холодильнику багато картоплі не поміститься.

Рекомендований термін - не більше 10 днів.

Зберігати картоплю під мийкою на кухні, в шафі або біля балкона – можна. Але цей спосіб годиться на 10-20 днів.

Температура в приміщеннях не підходить для цього овоча і процес гниття або висихання почнеться дуже швидко.

Деякі способи зберігання картоплі можна комбінувати й у квартиру приносити тільки необхідну кількість овочів на тиждень.

Основну частину можна зберігати в підвалі або погребі, частину на балконі.

Важливо правильно вибрати сорт картоплі - є середньостиглі сорти та пізньостиглі. Вони для тривалого зберігання підходять набагато краще.