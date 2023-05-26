Хотів взяти почитати книги: історія українки про бійця ЗСУ, який потрапив до її квартири у Бахмуті

Як військовий потрапив у квартиру

За словами жінки, військовий, на ім'я Микола, потрапив у помешкання жінки в Бахмуті через воєнну необхідність під час вуличних боїв за місто.

Відомо, що боєць був за фахом істориком, тому його зацікавила її бібліотека української літератури. Ідентифікував військовий жінку за допомогою бейджика, що знайшов на дзеркалі.

В результаті він вирішив знайти жінку у соціальних мережах, адже хотів запитати дозволу взяти почитати певні книжки.

"Він запитав дозвіл взяти книжку про УПА у Донецькій області та мої книжки - почитати з побратимами. А може, колись і автограф в мене взяти, що вже там. І запропонував щось забрати з квартири, що мені важливо, коли наступного разу зможе туди дістатися", - написала жінка.

Жінка зазначила, що з її балкона дуже зручно цілитись кудись, адже місто "як на долоні".

Квартира у Бахмуті, куди прийшов військовий (facebook.com/Betti Goncharova)

Надіслав жінці документи

Також Бетті попросила захисника забрати архівні документи, які використовував її син під час написання наукової роботи про історію Бахмута. Через тиждень Микола знову зміг прийти до квартири жінки та забрав необхідні документи.

"Ми обговорювали книжки та патріотизм на Донбасі. Я не писала про це на загал, бо ймовірність використання мого балкона для спостереження чи обстрілів залишалася", - зазначила вона.

До того ж через тиждень після цього її помешкання згоріло, а двір, у якому стояв будинок - окуповано. На щастя, військовому вдалось вийти живим з міста.

Військовий ЗСУ надіслав жінці документи з Бахмута (facebook.com/Betti Goncharova)