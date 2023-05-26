Хотел взять почитать книги: история украинки о бойце ВСУ, попавшем в ее квартиру в Бахмуте

В городе Бахмут Донецкой области уже долгое время идут жестокие бои. Жительница населенного пункта поделилась историей о военном ВСУ, побывавшем в ее квартире.
Об этом в Facebook сообщила Бетти Гончарова.
По словам женщины, военный, по имени Николай, попал в дом женщины в Бахмуте из-за военной необходимости во время уличных боев за город.
Известно, что боец был по специальности историком, поэтому его заинтересовала библиотека украинской литературы. Идентифицировал военный женщину с помощью бейджика, которого нашел на зеркале.
В результате он решил найти женщину в социальных сетях, потому что хотел спросить разрешения взять почитать определенные книги.
"Он спросил разрешение взять книгу об УПА у Донецкой области и мои книги - почитать с собратьями. А может, когда-нибудь и автограф у меня взять, что уже там. И предложил что-то забрать из квартиры, что мне важно, когда в следующий раз сможет туда добраться", - написала женщина.
Женщина отметила, что с ее балкона очень удобно целиться куда-нибудь, ведь город "как на ладони".
Также Бетти попросила защитника забрать архивные документы, которые использовал ее сын при написании научной работы по истории Бахмута. Через неделю Николай снова смог прийти в квартиру женщины и забрал необходимые документы.
"Мы обсуждали книги и патриотизм на Донбассе. Я не писала об этом вообще, потому что вероятность использования моего балкона для наблюдения или обстрелов оставалась", - отметила она.
К тому же через неделю после этого ее жилье сгорело, а двор, в котором стоял дом - оккупирован. К счастью, военному удалось выйти из города живым.
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