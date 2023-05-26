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Хотел взять почитать книги: история украинки о бойце ВСУ, попавшем в ее квартиру в Бахмуте

Украинка рассказала о военном из Бахмута (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Бахмут Донецкой области уже долгое время идут жестокие бои. Жительница населенного пункта поделилась историей о военном ВСУ, побывавшем в ее квартире.

Об этом в Facebook сообщила Бетти Гончарова.

Как военный попал в квартиру

По словам женщины, военный, по имени Николай, попал в дом женщины в Бахмуте из-за военной необходимости во время уличных боев за город.

Известно, что боец был по специальности историком, поэтому его заинтересовала библиотека украинской литературы. Идентифицировал военный женщину с помощью бейджика, которого нашел на зеркале.

В результате он решил найти женщину в социальных сетях, потому что хотел спросить разрешения взять почитать определенные книги.

"Он спросил разрешение взять книгу об УПА у Донецкой области и мои книги - почитать с собратьями. А может, когда-нибудь и автограф у меня взять, что уже там. И предложил что-то забрать из квартиры, что мне важно, когда в следующий раз сможет туда добраться", - написала женщина.

Женщина отметила, что с ее балкона очень удобно целиться куда-нибудь, ведь город "как на ладони".

Квартира в Бахмуте, куда пришел военный (facebook.com/Betti Goncharova)

Прислал женщине документы

Также Бетти попросила защитника забрать архивные документы, которые использовал ее сын при написании научной работы по истории Бахмута. Через неделю Николай снова смог прийти в квартиру женщины и забрал необходимые документы.

"Мы обсуждали книги и патриотизм на Донбассе. Я не писала об этом вообще, потому что вероятность использования моего балкона для наблюдения или обстрелов оставалась", - отметила она.

К тому же через неделю после этого ее жилье сгорело, а двор, в котором стоял дом - оккупирован. К счастью, военному удалось выйти из города живым.

Военный ВСУ прислал женщине документы из Бахмута (facebook.com/Betti Goncharova)

Ранее украинка рассказывала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни.

Также мы писали, что украинка чудом спаслась от российских оккупантов и родила после семи выкидышей.

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