"Два часа лежали в снегу": украинка чудом спаслась от российских оккупантов и родила после семи выкидышей
40-летняя Оксана Манаенко из Тростянца Сумской области в течение 20 лет пыталась выносить ребенка, пережила семь выкидышей. Наконец-то случилось чудо - женщина выносила ребенка. Когда пришло время рожать, началась война, и плановое кесарево сечение пришлось отменить.
Свою историю Оксана рассказала в программе Говорить Україна.
Рожать Оксане пришлось самой, вопреки показаниям врачей
Женщина говорит, что роды были сложные, длились 12 часов. Когда она приехала в роддом, оккупанты уже начали разрушать город. В больнице не было ни света, ни воды.
"Мне сказали, что кесарева сечения не будет, ведь медикаментов нет, они предназначены только для раненых.
К счастью, у меня родилась прекрасная доченька. Мне еще очень повезло. Я рожала в палате, ведь другие девочки, которые были со мной в больнице, рожали позже в подвале", - говорит Оксана.
С новорожденным ребенком пришлось бежать через лес
По словам Оксаны, оккупанты целенаправленно расстреляли роддом уже через несколько дней после ее родов. Сама женщина должна была убегать через лес с новорожденным ребенком. Было начало марта, холодно и лежал снег.
"Шли через лес. По пути встретили семью с детьми, мама в инвалидной коляске - их выгнали российские солдаты из дома. Начались обстрелы, и мы 2,5 часа с ребенком лежали прямо в снегу. Мы прошли 5 часов, 7 километров через реку и сквозь снег", - рассказала она.
Сейчас Оксана наконец-то дома, в относительной безопасности. Она говорит, что в городе были настоящие дикари.
"Там, где они ели, там же и справляли свою нужду. Разграбили магазин с алкоголем, они напивались до такого состояния, что не понимали, в кого стреляют. Даже вынесли нижнее белье у соседки. Сжигали дома на глазах людей. Они полностью разрушили наш город", - добавила она.
Ранее мы писали, что в Ирпене трое оккупантов на глазах у девушки изнасиловали и убили маму и 15-летнюю сестренку.