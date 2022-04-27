"Два часа лежали в снегу": украинка чудом спаслась от российских оккупантов и родила после семи выкидышей

40-летняя Оксана Манаенко из Тростянца Сумской области в течение 20 лет пыталась выносить ребенка, пережила семь выкидышей. Наконец-то случилось чудо - женщина выносила ребенка. Когда пришло время рожать, началась война, и плановое кесарево сечение пришлось отменить.

Рожать Оксане пришлось самой, вопреки показаниям врачей

Женщина говорит, что роды были сложные, длились 12 часов. Когда она приехала в роддом, оккупанты уже начали разрушать город. В больнице не было ни света, ни воды.

"Мне сказали, что кесарева сечения не будет, ведь медикаментов нет, они предназначены только для раненых.

К счастью, у меня родилась прекрасная доченька. Мне еще очень повезло. Я рожала в палате, ведь другие девочки, которые были со мной в больнице, рожали позже в подвале", - говорит Оксана.

С новорожденным ребенком пришлось бежать через лес

По словам Оксаны, оккупанты целенаправленно расстреляли роддом уже через несколько дней после ее родов. Сама женщина должна была убегать через лес с новорожденным ребенком. Было начало марта, холодно и лежал снег.

"Шли через лес. По пути встретили семью с детьми, мама в инвалидной коляске - их выгнали российские солдаты из дома. Начались обстрелы, и мы 2,5 часа с ребенком лежали прямо в снегу. Мы прошли 5 часов, 7 километров через реку и сквозь снег", - рассказала она.

Сейчас Оксана наконец-то дома, в относительной безопасности. Она говорит, что в городе были настоящие дикари.

"Там, где они ели, там же и справляли свою нужду. Разграбили магазин с алкоголем, они напивались до такого состояния, что не понимали, в кого стреляют. Даже вынесли нижнее белье у соседки. Сжигали дома на глазах людей. Они полностью разрушили наш город", - добавила она.