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"Хотілося б більше україномовних". Відома акторка висловилася про майбутнє українських дітей

Антоніна Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Антоніна Хижняк провела сина Максима у другий клас і поділилася дописом з роздумами про майбутнє наших дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Зі слів зірки серіалу "Спіймати Кайдаша", їй із сином було важко прокидатися після ракетної атаки росіян на Київ.

"Після такої важкої ночі ледь встали в ту школу, але добре, що встигли відчути момент "ось воно, Максим пішов у 2 клас». Так шкода діток, які зростають у війні. На їхнє покоління вже випало чимало, і Бог його знає, що чекає попереду", - написала знаменитість.

Антоніна Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)

Втім, Антоніна каже, що хоче вірити у краще, продовжувати жити, навчати дітей, "бо іншої України у нас немає".

“А головна цінність є люди, НАРОД.І діти, з яких цей народ починається. Так само як він колись починався і з вас", - додала Хижняк.

Антоніна Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)

Також акторка сказала, що їй хотілося б більше чути україномовних дітей, однак вона розуміє, що це мають дитині прививати їхні батьки.

"Висновків не буде, на 3 році повномасштабної вже всі давно мали зробити свої власні. А ваші дітки із задоволенням пішли у школу, чи як мій Макс?", - поцікавилася у фоловерів Хижняк.

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