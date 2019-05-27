Завжди хотіли поставити в рамки: Вакарчук присвятив пісню кримським татарам (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Океан Ельзи дав масштабний концерт у Києві на ВДНГ 26 травня

Святослав Вакарчук на концерт "Океан Ельзи" у Києві на ВДНГ 26 травня присвятив одну з пісень кримським татарам. Легендарна українська рок-група виконала хіт "Коли тобі важко" після зворушливої і натхненої промови музиканта, волонтера, громадського діяча і політика. Відео опублікувала перша заступниця голови Мининформполитики Еміне Джеппар на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що виступ "Океан Ельзи" у столиці в рамках шоу "Океан не мовчить" зібрав величезну кількість меломанів. Вакарчук показав знімок з концерту і подякував фанам.

"Неймовірно! І це зробили ви всі!" - написав він у Facebook.

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Під час виступу лідер "Океан Ельзи" розповів, що відвідав виставку "Вкрадений Крим. Історія депортації", яка залишила його під глибоким враженням. Зі сцени Святослав заявив, що долі українців і кримських татар дуже схожі.

"Нас завжди хотіли поставити в рамки. Хотіли протягом історії не дати нам бути собою. Дуже велика повага до цілого народу, який депортували в Середню Азію, а вони повернулися назад, на батьківщину, і продовжують плекати свою культуру", - сказав він.

Відео: facebook.com/edzhaparova

Також Вакарчук наголосив, що зараз в окупованому РФ українському Криму "ми бачимо як повторюється історія".

"Я хочу щиро побажати і кримським татарам, і українцям терпіння, бути всім разом. Тому що разом ми обов'язково переможемо, повернемося на рідну землю і разом побудуємо прекрасну країну", – сказав він.

Фото: facebook.com/edzhaparova

Як повідомлялося раніше, Святослав Вакарчук після рішення йти у велику політику і наміри взяти участь у парламентських виборах-2019 від музики також відмовлятися не збирається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.