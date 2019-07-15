Хотіла заспокоїти дітей: у Харкові жінка дістала автомат Калашникова

Діти кричали під вікнами жінки, і щоб їх заспокоїти вона дістала автомат
У Харкові стався незвичайний інцидент. Жінка дістала автомат Калашникова і почала ним загрожувати дітям. Таким чином, вона хотіла змусити дітей не кричати під вікнами. Про це йдеться в повідомленні групи "Харків LIVE" у Facebook.
"Не погрожуй Баварським бабулям. Вона кричала на дітей з вікна і висунула ствол, кажуть, що автомат Калашникова справжній", - підписали фотографію свідки інциденту.
У Харкові жінка погрожувала дітям зброєю (фото: facebook.com/livekharkov)
За даними поліції Харківської області, до них не надходило жодних заяв, щодо цієї події. Але дану інформацію внесли до Журналу єдиного обліку місцевого райвідділу.
В даний момент правоохоронці з'ясують, чи дійсно у жінки в руках була зброя.
Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що з'явилася нова інформація про страшне вбивство школярки під Харковом.
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