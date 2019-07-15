Хотіла заспокоїти дітей: у Харкові жінка дістала автомат Калашникова

У Харкові жінка погрожувала дітям зброєю (фото: РБК-Україна)

Діти кричали під вікнами жінки, і щоб їх заспокоїти вона дістала автомат

У Харкові стався незвичайний інцидент. Жінка дістала автомат Калашникова і почала ним загрожувати дітям. Таким чином, вона хотіла змусити дітей не кричати під вікнами. Про це йдеться в повідомленні групи "Харків LIVE" у Facebook.

"Не погрожуй Баварським бабулям. Вона кричала на дітей з вікна і висунула ствол, кажуть, що автомат Калашникова справжній", - підписали фотографію свідки інциденту.

У Харкові жінка погрожувала дітям зброєю (фото: facebook.com/livekharkov)

За даними поліції Харківської області, до них не надходило жодних заяв, щодо цієї події. Але дану інформацію внесли до Журналу єдиного обліку місцевого райвідділу.

В даний момент правоохоронці з'ясують, чи дійсно у жінки в руках була зброя.

Користувачі мережі також прокоментували дану ситуацію.

Та в наш час без АК навіть в булочну не сходиш...

Я її розумію! Я зовсім не слабка жінка, але заходжу на урок в 6 клас, як в зону АТО...

Нєхрєн під вікнами кричати!!!

Дур в кожному дворі вистачає!

Ворошиловський стрілок;

Сподіваюся вона в сізо;

Знай наших;

Так не бабуля вона, тітка божевільна;

Браво! І тиша...

Скріншот з Facebook

Шалена. А якщо пристрелить кого?! взагалі люди страх втратили?

В дурку... Яка хрін різниця справжній чи ні! Сьогодні іграшковий, а завтра зі справжнім ножиком попре!

Нічого собі бабуся зі стволом.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що з'явилася нова інформація про страшне вбивство школярки під Харковом.

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