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В Киеве "заминировали" ТРЦ: в списке ЦУМ, Ocean Plaza, SkyMall и другие

Киев, Вторник 15 декабря 2020 16:04
В Киеве "заминировали" ТРЦ: в списке ЦУМ, Ocean Plaza, SkyMall и другие
Полицейским сообщили о минировании больших ТРЦ в Киеве (фото: ssu.gov.ua)
Автор: Styler

В Киеве закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. А чуть-чуть позже неизвестные "заминировали" ЦУМ на Крещатике, Ocean Plaza на Антоновича, SkyMall на проспекте Шухевича и другие популярные торгово-развлекательные центры.

Анонимная информация о якобы минировании ряда ТЦ поступила в правоохранительные органы во вторник, 15 декабря, в обед.

Кроме того, сообщается о "минировании" и помещения управления полиции в одном из центральных районов столицы.

"В 14:00 поступило анонимное сообщение о якобы минировании ТЦ Ocean Plaza, "Променада", ЦУМ, SkyMall, "Глобус", а также Подольского управления полиции по адресу Хорива, 20 и здания по адресу Рижская, 20", - пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент правоохранители столицы проверяет всю информацию.

К слову, представители нескольких ТРЦ не подтвердили нам информацию о минировании их зданий.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за минирования эвакуировали деловой центр "Лагода".

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