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Хотіла пограти з котом: в Одесі 6-річна дівчинка "замінувала" школу

Одеса, Середа 16 грудня 2020 21:01
Хотіла пограти з котом: в Одесі 6-річна дівчинка "замінувала" школу
В Одесі першокласниця замінувала школу через кота (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі першокласниця "замінувала" школу. 6-річна дівчинка пояснила свій вчинок тим, що хотіла швидше піти додому, щоб пограти з котом. Інцидент стався в середу, 16 грудня, в Суворовському районі міста.

Через дитячу витівку зі школи евакуювали 440 осіб. Про це повідомила поліція Одеської області.

Дзвінок на спецлінію "102" надійшов о 09:45. На місце події виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і кінологи.

З дитиною провели бесіду співробітники ювенальної превенції. Вони пояснили, що такий вчинок призвів не тільки до зриву навчального процесу у всій школі, але і змусив кілька екстрених служб займатися неіснуючою проблемою, коли, в цей час хтось міг реально потребувати допомоги.

Поліцейські попросили дівчинку більше не викликати без причини ні поліції, ні рятувальників, ні лікарів. При цьому покарання за дії дитини понесуть її батьки за ст. 184 Купап (Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей).

Дана стаття тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Пізніше невідомі "замінували" популярні торгово-розважальні центри столиці.

Раніше в Тернополі жінка повідомила, що Дід Мороз замінував авто.

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