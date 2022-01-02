Не хотела надевать маску: в киевском супермаркете женщина подралась с охранником (видео)

В киевском супермаркете женщине сделали замечание из-за маски, но она отказывалась надевать средство защиты и подралась с охранником магазина.

Пользователи сети отметили квалификацию охранника, который не стал бить женщину и попытался ее успокоить.

На видео видно, что сначала женщина разговаривает с охранником, а потом начинает его бить кулаками. Мужчина повалил агрессивную женщину на пол.

Напомним, в Запорожье посетитель частного катка размахивал пистолетом, потому что не захотел доплатить за пребывание. В результате его забрала полиция. Кроме того, нарушитель порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь агрессивному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Мы также писали о том, что в Киеве недоблогер проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску. Молодые люди зашли в магазин без масок и начали на камеру провоцировать конфликт с охранником, который призывал посетителей или надеть средство защиты, как того требуют карантинные правила, или уйти.