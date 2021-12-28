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Украинец размахивал пистолетом на катке, потому что не хотел доплачивать за пребывание

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Запорожье, Вторник 28 декабря 2021 16:23
Украинец размахивал пистолетом на катке, потому что не хотел доплачивать за пребывание Мужчина угрожал пистолетом, потому что не хотел доплачивать на катке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Запорожье посетитель частного катка размахивал пистолетом, потому что не захотел доплатить за пребывание. В результате его забрала полиция.

Об этом сообщает прессслужба Нацполиции в Запорожской области.

Так, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города.

В частности, правоохранители получили сигнал "Тревога" и прибыли по указанному адресу за 4 минуты. По словам охранника, один из посетителей имеет пистолет, неадекватно ведет себя и угрожает оружием.

К тому же конфликт произошел из-за того, что посетитель не согласился доплатить за пребывание на катке, ведь его абонемент закончился. Также нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Украинец размахивал пистолетом на катке, потому что не хотел доплачивать за пребываниеУкраинец размахивал пистолетом на катке, потому что не хотел доплачивать за пребываниеВ Запорожье мужчина угрожал пистолетом, потому что не хотел доплачивать на катке (zp.npu.gov.ua)

Поэтому на мужчину открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Нарушителю "светит" лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы сообщали, что во Львове "Мамкин гангстер" с пистолетом возле школы напал на учеников и требовал деньги.

Также мы писали, что во Львове мужчина ворвался в горсовет с пистолетом.

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