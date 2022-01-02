Не хотіла вдягати маску: у київському супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)

У київському супермаркеті жінці зробили зауваження через маску, але вона відмовлялася надягати засіб захисту і побилася з охоронцем магазину.

Користувачі мережі відзначили кваліфікацію охоронця, який не став бити жінку і спробував її заспокоїти.

На відео видно, що спочатку жінка розмовляє з охоронцем, а потім починає його бити кулаками. Чоловік повалив агресивну жінку на підлогу.

Нагадаємо, у Запоріжжі відвідувач приватної ковзанки розмахував пістолетом, бо не захотів доплатити за перебування. В результаті його забрала поліція. Крім того, порушник порядку перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Тепер агресивному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Ми також писали про те, що в Києві недоблогер проломив череп охоронцю магазину за прохання надіти маску. Молоді люди зайшли в магазин без масок і почали на камеру провокувати конфлікт з охоронцем, який закликав відвідувачів або надіти засіб захисту, як того вимагають карантинні правила, або піти.