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Не хотела надевать маску: в киевском супермаркете женщина подралась с охранником (видео)

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 18:09
Не хотела надевать маску: в киевском супермаркете женщина подралась с охранником (видео) Коллаж РБК-Украина: в киевском супермаркете женщина набросилась на охранника из-за маски
Автор: Роман Мирончук

В киевском супермаркете женщине сделали замечание из-за маски, но она отказывалась надевать средство защиты и подралась с охранником магазина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Всевидящее ОКО".

"В качестве аргументов она решила предъявить кулаки", - говорится в сообщении.

На видео видно, что сначала женщина разговаривает с охранником, а потом начинает его бить кулаками. Мужчина повалил агрессивную женщину на пол.

"Вызывайте полицию", - закричала женщина.

Пользователи сети отметили квалификацию охранника, который не стал бить женщину и попытался ее успокоить.

В супермаркете Киева женщина устроила драку с охранником (видео: Telegram-канал "Всевидящее ОКО")

Напомним, в Запорожье посетитель частного катка размахивал пистолетом, потому что не захотел доплатить за пребывание. В результате его забрала полиция. Кроме того, нарушитель порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь агрессивному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Мы также писали о том, что в Киеве недоблогер проломил череп охраннику магазина за просьбу надеть маску. Молодые люди зашли в магазин без масок и начали на камеру провоцировать конфликт с охранником, который призывал посетителей или надеть средство защиты, как того требуют карантинные правила, или уйти.

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