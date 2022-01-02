Не хотіла вдягати маску: у київському супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)

Колаж РБК-Україна: у київському супермаркеті жінка накинулася на охоронця через маску

У київському супермаркеті жінці зробили зауваження через маску, але вона відмовлялася надягати засіб захисту і побилася з охоронцем магазину.

Про це повідомляє Telegram-канал "Всевидюче ОКО".

"В якості аргументів вона вирішила пред'явити кулаки", - йдеться в повідомленні. На відео видно, що спочатку жінка розмовляє з охоронцем, а потім починає його бити кулаками. Чоловік повалив агресивну жінку на підлогу. "Викликайте поліцію", - закричала жінка. Користувачі мережі відзначили кваліфікацію охоронця, який не став бити жінку і спробував її заспокоїти. У супермаркеті Києва жінка влаштувала бійку з охоронцем (відео: Telegram-канал "всевидюче ОКО")