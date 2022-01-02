ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не хотіла вдягати маску: у київському супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео)

Новость на русском →
Київ , Неділя 02 січня 2022 18:09
Не хотіла вдягати маску: у київському супермаркеті жінка побилася з охоронцем (відео) Колаж РБК-Україна: у київському супермаркеті жінка накинулася на охоронця через маску
Автор: Роман Мирончук

У київському супермаркеті жінці зробили зауваження через маску, але вона відмовлялася надягати засіб захисту і побилася з охоронцем магазину.

Про це повідомляє Telegram-канал "Всевидюче ОКО".

"В якості аргументів вона вирішила пред'явити кулаки", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що спочатку жінка розмовляє з охоронцем, а потім починає його бити кулаками. Чоловік повалив агресивну жінку на підлогу.

"Викликайте поліцію", - закричала жінка.

Користувачі мережі відзначили кваліфікацію охоронця, який не став бити жінку і спробував її заспокоїти.

У супермаркеті Києва жінка влаштувала бійку з охоронцем (відео: Telegram-канал "всевидюче ОКО")

Нагадаємо, у Запоріжжі відвідувач приватної ковзанки розмахував пістолетом, бо не захотів доплатити за перебування. В результаті його забрала поліція. Крім того, порушник порядку перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Тепер агресивному чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Ми також писали про те, що в Києві недоблогер проломив череп охоронцю магазину за прохання надіти маску. Молоді люди зайшли в магазин без масок і почали на камеру провокувати конфлікт з охоронцем, який закликав відвідувачів або надіти засіб захисту, як того вимагають карантинні правила, або піти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Всі в зборі: Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото з синочками
Всі в зборі: Осадча і Горбунов розчулили новорічним фото з синочками