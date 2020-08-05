Хотел свою команду: руководитель "Квартала 95" рассказал про ссоры с Зеленским

Александр Пикалов, который является художественным руководителем и автором "Квартала 95", рассказал, что однажды он поссорился со своим другом Владимиром Зеленским и они не разговаривали целый год.

Пикалов признался, что одно время у него с Зеленским были творческие разногласия, и он даже хотел сделать свою команду КВН. Об этом комик признался в новом интервью ведущему Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

Он рассказал, что в то время уехал в Днепр, где играл в КВН за сборную команду города. Тогда он также и руководил этой сборной.

Александр Пикалов рассказал, как поссорился с Владимиром Зеленским (видео: YouTube)

"Я хотел свою команду КВН, не из половинок. У нас был крепкий состав на тот момент… У меня тогда был юношеский стопроцентный авантюризм, наверное, эгоизм какой-то", - рассказал артист.

Эти все события были до того, как появилось название "Квартал 95". Тогда это была команда КВН Кривого Рога. При этом он заявил, что "Квартал 95" придумали без него, поскольку на тот момент он играл за Днепр. В "Квартал 95" Пикалов вернулся после того, как поговорил с Зеленским.

"У него начался кадровый голод, определенный... Он пришел и говорит: "как-никак столько лет вместе, давай отложим старое, давай вместе снова что-то созидать", - заявил Пикалов.

Он добавил, что так появился "Квартал 95", который начал что-то достигать в жизни.

Напомним, что Александр Пикалов рассказал, как заболел коронавирусом.

Ранее ми писали, что после ухода Зеленского из "Квартала 95" популярность шоу пошла на спад.