Хотів свою команду: керівник "Кварталу 95" розповів про сварки із Зеленським

Олександр Пікалов, який є художнім керівником і автором "Кварталу 95", розповів, що одного разу він посварився зі своїм другом Володимиром Зеленським та вони не розмовляли цілий рік.

Пікалов зізнався, що у свій час у нього із Зеленським були творчі розбіжності, і він навіть хотів зробити свою команду КВК. Про це комік зізнався в новому інтерв'ю ведучому Анатолій Анатоліч в програмі "Зе Інтерв'юер".

Він розповів, що в той час поїхав в Дніпро, де грав в КВК за збірну команду міста. Тоді він також і керував цією збірною.

Олександр Пікалов розповів, як посварився з Володимиром Зеленським (відео: YouTube)

"Я хотів свою команду КВК, не з половинок. У нас був міцний склад на той момент... У мене тоді був юнацький стовідсотковий авантюризм, напевно, егоїзм якийсь", - розповів артист.

Ці всі події були до того, як з'явилася назва "Квартал 95". Тоді це була команда КВК Кривого Рогу. При цьому він заявив, що "Квартал 95" придумали без нього, оскільки на той момент він грав за Дніпро. В "Квартал 95" Пікалов повернувся після того, як поговорив із Зеленським.

"У нього почався кадровий голод, певний ... Він прийшов і каже:" як-не-як стільки років разом, нумо відкладімо старе, давай разом знову щось творити ", - заявив Пікалов.

Він додав, що так з'явився "Квартал 95", який почав щось досягати в житті.

Нагадаємо, що Олександр Пікалов розповів, як переніс коронавірус.

Раніше ми писали, що після відходу Зеленського з "Кварталу 95" популярність шоу пішла на спад.