После ухода Зеленского из "Квартала 95" популярность шоу пошла на спад

"Квартал 95" (фото: facebook.com/kvartal95)

Политическая карьера Зеленского плохо отразилась на популярности "Квартала 95"

После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины его проект "Студия Квартал-95" начал терять популярность у телезрителей. Об этом свидетельствуют данные Индустриального телевизионного комитета.

Так в начале 2019 года доля телезрителей "Вечернего квартала" составляла 28 % от их общего числа, то в июне того же года, после инаугурации Зеленского, опустилась до 13 %, сообщает "Новое Время".

Также есть инфографика, на которой видно, как началась полоса небольших взлетов и серьезных падений. Спад популярности также был вызван пандемией коронавируса. Дело в том, что из‑за COVID-19 пострадали концертная деятельность и съемки новых программ.

Инфографика ("Новое Время")

Бывший маркетинг-директор компании StarLightMedia Орест Белоскурский рассказал, что "Квартал 95" сдвигается по программной сетке, при этом сейчас из‑за коронавируса выпускают много повторов, которые не пользуются популярностью у телезрителей.

Напомним, "Квартал 95" вляпался в громкий скандал из-за кражи чужих шуток. Юмористический проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95" в воровстве шуток. Плагиат был показан в ролике Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Елена Зеленская продолжает писать для "Квартала 95" в свободное от работы время.