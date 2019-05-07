Он хотел быть первым: новые детали о смерти украинского альпиниста на Эльбрусе

При покорении горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Российская Федерация, погиб украинский альпинист из Полтавы Игорь Рудич. Он был бизнесменом и сыном главного врача Полтавской больницы Анатолия Рудича. Об этом рассказали в материале издания "Факты".

Как рассказали друзья Игоря Рудича, группа участников международного фестиваля отправилась с поляны Азау, на высоте 2400 метров, на пробег до станции "Мир", которая расположена на высоте 2450 метров. Рудич не дошел до финиша всего 100 метров.

Его друг, Евгений Плешанов, который готовился вместе с ним к соревнованиям и отказался от них из-за состояния здоровья, сообщил, что подняться наверх была мечта жизни Игоря Рудича.

"Это была мечта его жизни. Он хотел быть первым. Падал и поднимался. Сердце не выдержало. Если бы я был рядом, может, этого не случилось бы", - написал Плешанов.

Игорь Рудич (facebook.com/alex.buyankin)

Друзья утверждают, что проблем со здоровьем у Игоря Рудича не было и он был опытным альпинистом, на счету которого не одна покоренная вершина. У него осталось двое несовершеннолетних детей – пятилетний сын и трехлетняя дочь, жена и отец.

"5 мая погиб мой друг Игорь Рудич восходя на гору Эльбрус. Предварительное заключение — сердечный приступ. Это восхождение было его мечтой. Он долго к этому готовился. До сих пор не могу поверить что это случилось", - написал его друг Александр Буянкин.

Фото: instagram.com/e.pleshanov

Как рассказали в управлении СК по Кабардино-Балкарии, Игорь Рудич сам сообщил о том, что ему стало плохо, но помощи медиков он не дождался и скончался до прибытия спасателей.

На данный момент тело Игоря Рудича доставили в морг Нальчика. Оттуда его пообещали доставить в Москву, а уже потом – спецтранспортом в Полтаву. Родные Рудича сейчас ведут переговоры со страховой компанией, в которой альпинист был застрахован, но они отказываются оплачивать, так как не считают случай страховым.

Специалисты считают, что несмотря на свой опыт, Игорь Рудич оказался неготовым к восхождению физически, что и стало причиной его смерти. Вполне вероятно, что перед началом фестиваля он не прошел медосмотр.

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