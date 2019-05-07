Він хотів бути першим: нові деталі про смерть українського альпініста на Ельбрусі

При підкоренні гори Ельбрус у Кабардино-Балкарії, Російська Федерація, загинув український альпинист з Полтави Ігор Рудич. Він був бізнесменом і сином головного лікаря Полтавської лікарні Анатолія Рудича. Про це розповіли у матеріалі видання "Факти".

Як розповіли друзі Ігоря Рудича, група учасників міжнародного фестивалю вирушила з галявини Азау, на висоті 2400 метрів, на пробіг до станції "Мир", яка розташована на висоті 2450 метрів. Рудич не дійшов до фінішу всього 100 метрів.

Його друг, Євген Плешанов, який готувався разом з ним до змагань і відмовився від них через стан здоров'я, повідомив, що піднятися наверх була мрія життя Ігоря Рудича.

"Це була мрія його життя. Він хотів бути першим. Падав і піднімався. Серце не витримало. Якщо б я був поруч, може, цього не сталося б", - написав Плешанов.

Ігор Рудич (facebook.com/alex.buyankin)

Друзі стверджують, що проблем зі здоров'ям у Ігоря Рудича не було і він був досвідченим альпіністом, на рахунку якого не одна підкорена вершина. У нього залишилося двоє неповнолітніх дітей – п'ятирічний син і трирічна дочка, дружина і батько.

"5 травня загинув мій друг Ігор Рудич підіймаючись на гору Ельбрус. Попередній висновок — серцевий напад. Це сходження було його мрією. Він довго до цього готувався. До сих пір не можу повірити, що це трапилося", - написав його друг Олександр Буянкин.

Фото: instagram.com/e.pleshanov

Як розповіли в управлінні СК Кабардино-Балкарії, Ігор Рудич сам повідомив про те, що йому стало погано, але допомоги медиків він не дочекався і помер до прибуття рятувальників.

На даний момент тіло Ігоря Рудича доставили в морг Нальчика. Звідти його пообіцяли доставити в Москву, а вже потім – спецтранспортом в Полтаву. Рідні Рудича зараз ведуть переговори зі страховою компанією, в якій альпініст був застрахований, але вони відмовляються оплачувати, так як не вважають випадок страховим.

Фахівці вважають, що незважаючи на свій досвід, Ігор Рудич виявився неготовим до сходження фізично, що і стало причиною його смерті. Цілком ймовірно, що перед початком фестивалю він не пройшов медогляд.

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