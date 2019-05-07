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Трагически погиб известный диджей: все подробности (фото)

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 16:29
Трагически погиб известный диджей: все подробности (фото)
Диджей Адам Скай погиб на Бали (коллаж: РБК-Украина)

Адам Скай умер, спасая свою подругу россиянку

Диджей Адам Скай (Adam Sky) трагически погиб в гостинице на острове Бали во время отдыха. Музыкант, настоящее имя которого Адам Нит, пытался спасти свою подругу россиянку. Об этом сообщают западные СМИ.

Информацию о гибели 42-летнего австралийского музыканта подтвердили на его официальной странице в Facebook.

Трагически погиб известный диджей: все подробности (фото)

Диджей Адам Скай погиб на Бали (скрин: facebook.com/djadamskyofficial)

Позже стали известны все детали происшествия. Сообщается, что Адам отдыхал в отеле с двумя друзьями. Через некоторое время он понял, что в номере не хватает девушки. Она упала с террасы, пролетев при этом четыре метра и сломала себе ногу.

Музыкант бросился ей на помощь, но с разгона врезался в стеклянную дверь. Из-за полученных травм и огромной потери крови Адам Нит скончался. Его обнаружили в луже крове с огромными порезами по всему телу. 

Трагедия случилась еще 4 мая, а недавно СМИ облетели ужасные детали происшествия.

Трагически погиб известный диджей: все подробности (фото)

Диджей Адам Скай погиб на Бали (фото: 9news)

Адам Нит более 15 лет выступал под псевдонимом Adam Sky. Он был владельцем музыкальной продакшн-студии в Индонезии и имел большое количество последователей в социальных сетях. Совсем недавно он выступал в Сингапуре и в прошлом году его признали третьим лучшим диджеем Азии.

Диджей Адам Скай погиб на Бали (скрин: facebook.com/djadamskyofficial)

Ранее мы сообщали, что в Харькове 6 мая трагически погиб известный волонтер. Причина смерти шокировала родных и знакомых украинского патриота. 

Напомним, что в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины. 

Также мы писали о смерти 74-летнего Питера Мейхью, исполнителя роли Чубакки в "Звездных войнах".

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