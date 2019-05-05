В России погиб украинский альпинист

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Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

В Российской Федерации во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как сообщается, в МЧС РФ получили сообщение, что во время восхождения на Эльбрус на высоте 3500 метров один из альпинистов потерял сознание. В российском ведомстве добавили, что сейчас мужчина без признаков жизни.

По предварительным данным МЧС РФ, альпинистом был гражданин Украины 1985 года рождения. Сейчас проводится эвакуация тела.

Напомним, ночью 30 апреля в Орловской области Российской Федерации произошло столкновение рейсового автобуса, который ехал из Киева, и грузовика "КамАЗ". В результате столкновения погибли 26 человек. Все пострадавшие граждане Украины, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее, в Польше в результате автомобильной аварии, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля, погибли граждане Украины. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и 2 гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок. Погибли двое пассажиров - граждане Украины 23 и 30 лет.

Добавим, 23 марта в результате наезда автомобиля в населенном пункте Бжезинк в Польше погибла группа граждан Украины. Легковой автомобиль BMW въехал в группу из 5 человек, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.