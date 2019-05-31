Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової

Зеленський показав, як займається спортом вранці
Президент України Володимир Зеленський повеселив користувачів соціальних мереж фотографією зі спортивного залу на Банковій, де він займався вправами разом з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.
Володимир Зеленський зазначив, що весь спортінвентар залишився на місці і нічого не вкрадено.
"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - так президент підписав свою фотографію.
Володимир Зеленський вразив мережу фотографією зі спортзалу (facebook.com/zelenskiy95)
Користувачі мережі відреагували на фотографію і написали безліч коментарів.Думки коментаторів розділилися. Деякі почали хвалити президента за те, що він показує хороший приклад жителям України та займається вранці спортом, а деякі обурені тим, що замість того, щоб вирішувати державні питання, Володимир Зеленський публікує різні селфи.
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.
А також розповідали про те, що популярний український ведучий потролив президента України за шаурму.