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Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової

STYLERЖиття    31.05.2019 - 10:01
Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової
Володимир Зеленський з гантелями (Колаж РБК-Україна)

Зеленський показав, як займається спортом вранці

Президент України Володимир Зеленський повеселив користувачів соціальних мереж фотографією зі спортивного залу на Банковій, де він займався вправами разом з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

Володимир Зеленський зазначив, що весь спортінвентар залишився на місці і нічого не вкрадено.

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - так президент підписав свою фотографію.

Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової

Володимир Зеленський вразив мережу фотографією зі спортзалу (facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі відреагували на фотографію і написали безліч коментарів.Думки коментаторів розділилися. Деякі почали хвалити президента за те, що він показує хороший приклад жителям України та займається вранці спортом, а деякі обурені тим, що замість того, щоб вирішувати державні питання, Володимир Зеленський публікує різні селфи.

  • Термін оренди закінчується через тиждень. Не викидайте коробки.
  • Ось це ви молодці!
  • Володимир, сфотографуйтеся нарешті під час роботи. Вистачить флексити.
  • Хочеться подзвонити в адміністрацію і запитати: "Дорослі вдома є? Кого-небудь з дорослих покличте". Досить жартувати, вистачить себе так інфантильно вести! Вистачить!

Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з БанковоїХоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

  • Бачимо, ви пане Президенте, разом зі своєю командою дуже важливими справами займаєтеся. Не смішно.
  • Володько, не ганьби мене...йди працюй, зроби що-небудь корисне для країни.
  • Не давайте себе в образу! І не дозволяйте, щоб Вас принижував Ляшко! Удачі Вам! Терпіння Вам!
  • Добрий ранок. Ось так треба рекламувати здоровий спосіб життя.
  • Чудово! В здоровому тілі –здоровий дух! А після залу завжди краще працюється: багато енергії і позитиву, багато свіжих поглядів і думок!

Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також розповідали про те, що популярний український ведучий потролив президента України за шаурму.

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