Хоч гантелі не вкрали: Зеленський вразив фото з Банкової

Володимир Зеленський з гантелями (Колаж РБК-Україна)

Зеленський показав, як займається спортом вранці

Президент України Володимир Зеленський повеселив користувачів соціальних мереж фотографією зі спортивного залу на Банковій, де він займався вправами разом з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом.

Володимир Зеленський зазначив, що весь спортінвентар залишився на місці і нічого не вкрадено.

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - так президент підписав свою фотографію.

Володимир Зеленський вразив мережу фотографією зі спортзалу (facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі відреагували на фотографію і написали безліч коментарів.Думки коментаторів розділилися. Деякі почали хвалити президента за те, що він показує хороший приклад жителям України та займається вранці спортом, а деякі обурені тим, що замість того, щоб вирішувати державні питання, Володимир Зеленський публікує різні селфи.

Термін оренди закінчується через тиждень. Не викидайте коробки.

Ось це ви молодці!

Володимир, сфотографуйтеся нарешті під час роботи. Вистачить флексити.

Хочеться подзвонити в адміністрацію і запитати: "Дорослі вдома є? Кого-небудь з дорослих покличте". Досить жартувати, вистачить себе так інфантильно вести! Вистачить!

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Бачимо, ви пане Президенте, разом зі своєю командою дуже важливими справами займаєтеся. Не смішно.

Володько, не ганьби мене...йди працюй, зроби що-небудь корисне для країни.

Не давайте себе в образу! І не дозволяйте, щоб Вас принижував Ляшко! Удачі Вам! Терпіння Вам!

Добрий ранок. Ось так треба рекламувати здоровий спосіб життя.

Чудово! В здоровому тілі –здоровий дух! А після залу завжди краще працюється: багато енергії і позитиву, багато свіжих поглядів і думок!

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також розповідали про те, що популярний український ведучий потролив президента України за шаурму.