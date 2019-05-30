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АП опубликовала стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций

Новости » Политика    30.05.2019 - 20:51
АП опубликовала стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций
Фото: консультации у президента Украины (www.president.gov.ua)

АП опубликовала стенограмму встречи, которая состоялась 21 мая

Администрация президента опубликовала полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Отметим, что 21 мая состоялась встреча Зеленского и лидеров фракций, на которой обсуждались вопросы парламентских выборов и сокращения количества депутатов. Тогда стороны договорились о дате выборов - 21 или 28 июля.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019", - написали в пресс-службе АП.

На консультациях присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження". Также на встрече присутствовала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Тогда Зеленский попросил спикера Рады Андрея Парубия провести внеочередное заседание для голосования его законопроектов о выборах и публичных закупках. Рада провела заседание, но законопроекты президента не поставила даже на повестку дня.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая объявил о роспуске парламента.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАдминистрация Президента Украины
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