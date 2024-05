Хорватія отримала друге місце на Євробаченні: що відомо про Baby Lasagna та чому його звинувачують у плагіаті

Скільки балів отримав Baby Lasagna

Так, артист отримав 547 балів. Він та Nemo зі Швейцарії були головними претендентами на успіх. Але за підсумками голосування усе ж перемогла небінарна зірка.

Хорватія не перемогла на Євробаченні (скріншот)

Хто такий Baby Lasagna

Марко Пурішич - справжнє ім'я Baby Lasagna. Хорватському співаку 28 років, він народився 5 липня 1995 року. З 8 років майбутній артист почав грати на гітарі.

Свою кар'єру Пурішич почав з хорватського рок-гурту Manntra, де він був гітаристом. Там артист грав з 2011 по 2016 роки. Потім музикант повернувся до гурту у 2018 році. Втім, він усе ж завершив кар'єру у Manntra.

У 2023 році артист вперше почав використовувати свій псевдонім. Цікаво, що Baby Lasagna потрапив на Євробачення буквально дивом. Він був першим дублером, якого спеціально "тримали" на випадок, якщо усі інші кандидати відмовляться від участі в пісенному конкурсі.

Марко Пурішич (фото: eurovision.tv)

Виступ Baby Lasagna у фіналі Євробачення - відео

Чому Baby Lasagna звинувачують у плагіаті

Пісня Пурішича одразу викликала неоднозначні реакції. Мелодія дійсно ритмічна й запальна, текст легко запам'ятати, а рухи музиканта буквально "заряджають" усіх на танці. Втім, багатьом одразу здалося, що "Rim Tim Dagi Dim" може бути плагіатом.

"В його номері відчуваються шаблони. Крім того, він сильно нагадує переможців 2021 року Maneskin та торішнього "призера" фінського артиста Kaarija. Навряд чи у глядачів шоу це викличе якесь відторгнення, але не буде й вау-ефекту котрий був коли люди вперше побачили Maneskin чи Kaarija", - зазначав музичний оглядач Ігор Панасов.

Пурішич до Євробачення (фото: instagram.com/the_baby_lasagna_)

А продюсер Деніс Путінцев говорив, що будь-яка людина, яка навіть не дивиться пісенний конкурс, але побачить виступ Baby Lasagna, одразу помітить плагіат.

"Якщо тогорічний представник Фінляндії просто скопіював Rammstein і поєднав це з різними приколами та танцями й це вийшло енергетично та цікаво. То цього разу хорват косплеїть фіна. Це традиційна хвороба Євробачення, коли обов’язково знаходиться учасник який копіює минулорічного переможця або одного з найяскравіших учасників, котрий був одним з лідерів", - пояснював медіаексперт.

Baby Lasagna (скріншот)

До того ж трек неодноразово обговорювали блогери. Вони помітили, що Baby Lasagna "плагіатив" не тільки Rammstein, Maneskin та Kaarija. Так, блогер Jane зазначав, що артист "запозичив" ідею та музику ще й у хорватського гурта PAIN, а саме з їхньої пісні "Party In My Head".

Плагіат та певну схожість помітив ще й український блогер Ваня Рассел. Він теж зазначав, що одразу "чується" щось інше, про оригінальність не йдеться.

Втім, це не завадило артисту отримати друге місце.

Текст пісні "Rim Tim Dagi Dim"

"Ay, I'm a big boy now

I'm ready to leave, ciao, mamma, ciao

Ay, I'm a big boy now

I'm going away and I sold my cow

Before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

But most of all, I'ma miss the dance

So come on y'all, let us prance

Now don't call, don't write

I'm leavin' with the first light

Don't cry, but dance

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

Yeah, there's no going back (whoa)

My anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim

I hope I find peace in the noise

Wanna become one of them city boys

They're all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance

Bye mom, bye dad

Meow, cat, please, meow back

Don't cry, just dance

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

Yeah, there's no going back (whoa)

My anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

There's no going back (whoa)

Anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

Yeah, there's no going back (whoa)

My anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim".

Baby Lasagna "Rim Tim Dagi Dim" - офіційний кліп