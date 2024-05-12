Хорватія отримала друге місце на Євробаченні: що відомо про Baby Lasagna та чому його звинувачують у плагіаті

На Євробаченні 2024 у Мальме перемогла Швейцарія. А друге місце посіла Хорватія. Її представляв неординарний артист Baby Lasagna (Бейбі Лазанья), який "запалив" своїм треком "Rim Tim Dagi Dim".
Що відомо про співака та чому йому вдалося отримати друге місце на Євробаченні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: онлайн-трансляція фіналу Євробачення, Instagram-сторінку Baby Lasagna, Вікіпедія, коментарі музичних експертів для видання Informator, відео блогерів Jane та Вані Рассела, сайт Musixmatch.
Так, артист отримав 547 балів. Він та Nemo зі Швейцарії були головними претендентами на успіх. Але за підсумками голосування усе ж перемогла небінарна зірка.
Марко Пурішич - справжнє ім'я Baby Lasagna. Хорватському співаку 28 років, він народився 5 липня 1995 року. З 8 років майбутній артист почав грати на гітарі.
Свою кар'єру Пурішич почав з хорватського рок-гурту Manntra, де він був гітаристом. Там артист грав з 2011 по 2016 роки. Потім музикант повернувся до гурту у 2018 році. Втім, він усе ж завершив кар'єру у Manntra.
У 2023 році артист вперше почав використовувати свій псевдонім. Цікаво, що Baby Lasagna потрапив на Євробачення буквально дивом. Він був першим дублером, якого спеціально "тримали" на випадок, якщо усі інші кандидати відмовляться від участі в пісенному конкурсі.
Марко Пурішич (фото: eurovision.tv)
Пісня Пурішича одразу викликала неоднозначні реакції. Мелодія дійсно ритмічна й запальна, текст легко запам'ятати, а рухи музиканта буквально "заряджають" усіх на танці. Втім, багатьом одразу здалося, що "Rim Tim Dagi Dim" може бути плагіатом.
"В його номері відчуваються шаблони. Крім того, він сильно нагадує переможців 2021 року Maneskin та торішнього "призера" фінського артиста Kaarija. Навряд чи у глядачів шоу це викличе якесь відторгнення, але не буде й вау-ефекту котрий був коли люди вперше побачили Maneskin чи Kaarija", - зазначав музичний оглядач Ігор Панасов.
А продюсер Деніс Путінцев говорив, що будь-яка людина, яка навіть не дивиться пісенний конкурс, але побачить виступ Baby Lasagna, одразу помітить плагіат.
"Якщо тогорічний представник Фінляндії просто скопіював Rammstein і поєднав це з різними приколами та танцями й це вийшло енергетично та цікаво. То цього разу хорват косплеїть фіна. Це традиційна хвороба Євробачення, коли обов’язково знаходиться учасник який копіює минулорічного переможця або одного з найяскравіших учасників, котрий був одним з лідерів", - пояснював медіаексперт.
До того ж трек неодноразово обговорювали блогери. Вони помітили, що Baby Lasagna "плагіатив" не тільки Rammstein, Maneskin та Kaarija. Так, блогер Jane зазначав, що артист "запозичив" ідею та музику ще й у хорватського гурта PAIN, а саме з їхньої пісні "Party In My Head".
Плагіат та певну схожість помітив ще й український блогер Ваня Рассел. Він теж зазначав, що одразу "чується" щось інше, про оригінальність не йдеться.
Втім, це не завадило артисту отримати друге місце.
"Ay, I'm a big boy nowI'm ready to leave, ciao, mamma, ciao Ay, I'm a big boy now I'm going away and I sold my cow
Before I leave, I must confessI need a round of decompress One more time for all the good times Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim
Gonna miss you all, but mostly the catGonna miss my hay, gonna miss my bed But most of all, I'ma miss the dance So come on y'all, let us prance
Now don't call, don't writeI'm leavin' with the first light Don't cry, but dance Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim
There's no going back (whoa)My presence fades to black (whoa) Yeah, there's no going back (whoa) My anxiety attacks (whoa) Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim
I hope I find peace in the noiseWanna become one of them city boys They're all so pretty and so advanced Maybe they also know our dance
Bye mom, bye dadMeow, cat, please, meow back Don't cry, just dance Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim
There's no going back (whoa)My presence fades to black (whoa) Yeah, there's no going back (whoa) My anxiety attacks (whoa) Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim
There's no going back (whoa)My presence fades to black (whoa) There's no going back (whoa) Anxiety attacks (whoa) Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim
There's no going back (whoa)My presence fades to black (whoa) Yeah, there's no going back (whoa) My anxiety attacks (whoa) Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не так з виступом Хорватії на Євробаченні 2024.
Окрім цього, нещодавно повідомлялося, що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024.