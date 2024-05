Хорватия получила второе место на Евровидении: что известно о Baby Lasagna и почему его обвиняют в плагиате

Сколько баллов получил Baby Lasagna

Так, артист получил 547 баллов. Он и Nemo из Швейцарии были главными претендентами на успех. Но по итогам голосования все же победила небинарная звезда.

Хорватия не победила на Евровидении (скриншот)

Кто такой Baby Lasagna

Марко Пуришич - настоящее имя Baby Lasagna. Хорватскому певцу 28 лет, он родился 5 июля 1995 года. С 8 лет будущий артист стал играть на гитаре.

Свою карьеру Пуришич начал с хорватской рок-группы Manntra, где он был гитаристом. Там артист играл с 2011 по 2016 год. Затем музыкант вернулся в группу в 2018 году. Впрочем, он все же завершил карьеру в Manntra.

В 2023 году артист впервые начал использовать свой псевдоним. Интересно, что Baby Lasagna попал на "Евровидение" буквально чудом. Он был первым дублером, которого специально "держали" на случай, если все остальные кандидаты откажутся от участия в песенном конкурсе.

Марко Пуришич (фото: eurovision.tv)

Выступление Baby Lasagna в финале Евровидения - видео

Почему Baby Lasagna обвиняют в плагиате

Песня Пуришича сразу же вызвала неоднозначные реакции. Мелодия действительно ритмичная и зажигательная, текст легко запомнить, а движения музыканта буквально "заряжают" всех на танце. Впрочем, многим сразу показалось, что Rim Tim Dagi Dim может быть плагиатом.

"В его номере ощущаются шаблоны. Кроме того, он сильно напоминает победителей 2021 года Maneskin и прошлогоднего "призера" финского артиста Kaarija. Вряд ли у зрителей шоу это вызовет какое-то отторжение, но не будет и вау-эффекта, который был когда люди впервые увидели Maneskin или Kaarija", - отмечал музыкальный обозреватель Игорь Панасов.

Пуришич до Евровидения (фото: instagram.com/the_baby_lasagna_)

А продюсер Денис Путинцев говорил, что любой человек, который даже не смотрит песенный конкурс, но увидит выступление Baby Lasagna, сразу заметит плагиат.

"Если тогдашний представитель Финляндии просто скопировал Rammstein и соединил это с разными приколами и танцами, и это получилось энергетически и интересно. В этот раз хорват косплеит финна. Это традиционная болезнь Евровидения, когда обязательно находится участник, который копирует прошлогоднего победителя или одного из самых ярких участников , который был одним из лидеров", - объяснял медиаэксперт.

Baby Lasagna (скриншот)

К тому же, трек неоднократно обсуждали блогеры. Они заметили, что Baby Lasagna "плагиатил" не только Rammstein, Maneskin и Kaarija. Так, блогер Jane отмечал, что артист "позаимствовал" идею и музыку еще и у хорватской группы PAIN, а именно из их песни "Party In My Head".

Плагиат и определенное сходство подметил еще и украинский блогер Ваня Рассел. Он тоже отмечал, что сразу "слышится" что-то другое, об оригинальности речь не идет.

Впрочем, это не помешало артисту получить второе место.

Текст песни "Rim Tim Dagi Dim"

"Ay, I'm a big boy now

I'm ready to leave, ciao, mamma, ciao

Ay, I'm a big boy now

I'm going away and I sold my cow

Before I leave, I must confess

I need a round of decompress

One more time for all the good times

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim

Gonna miss you all, but mostly the cat

Gonna miss my hay, gonna miss my bed

But most of all, I'ma miss the dance

So come on y'all, let us prance

Now don't call, don't write

I'm leavin' with the first light

Don't cry, but dance

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

Yeah, there's no going back (whoa)

My anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim

I hope I find peace in the noise

Wanna become one of them city boys

They're all so pretty and so advanced

Maybe they also know our dance

Bye mom, bye dad

Meow, cat, please, meow back

Don't cry, just dance

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

Yeah, there's no going back (whoa)

My anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi-dim-tim-tagi-digi-dim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

There's no going back (whoa)

Anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim

There's no going back (whoa)

My presence fades to black (whoa)

Yeah, there's no going back (whoa)

My anxiety attacks (whoa)

Rim-tim-tagi-digi, dim-tim-tagi-digi-dim".

Baby Lasagna "Rim Tim Dagi Dim" - официальный клип