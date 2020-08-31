Хорватия снова в "красной зоне": что ждет украинских туристов

В Украине обновили список стран, которые снова оказались в "красной зоне" в связи с эпидемиологической ситуацией. Теперь туда попала Хорватия, которая стала очень популярным направлением у украинских туристов в конце лета.

Запрета на посещение Хорватии для украинцев пока нет. Однако на сайте Минздрава появились новые рекомендации для туристов относительно посещения этой страны. Все граждане Украины, а также граждане других стран, которые прибывают из Хорватии, обязаны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома".

Обязательный карантин можно прекратить и ранее установленного срока самоизоляции, но для этого нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить отрицательный результат.

Украинцам напомнили, что в "красной зоне" также находятся и другие популярные курортные страны – Албания, Черногория, Израиль, Испания, Мальта, Доминиканская республика, Франция.

В "зеленой зоне" для украинских граждан находятся: Бельгия, Египет, Турция, Болгария, Грузия, Россия, Польша, Чехия, Швеция, Сербия, Кипр, Италия, Латвия, Таиланд, Греция, Германия, ОАЭ и Беларусь. Также в обновленном списке добавились Марокко, Сальвадор, Филиппины, Казахстан, Мексика, Гватемала и Индия.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новые список стран, которые открыли свои границы для украинцев.

А также рассказывали о том, что Египет и Кипр ужесточили правила въезда для туристов из Украины.