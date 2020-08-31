Хорватія знову в "червоній зоні": що чекає українських туристів

В Україні оновили список країн, які знову опинилися в "червоній зоні" у зв'язку з епідеміологічною ситуацією. Тепер туди потрапила Хорватія, яка стала дуже популярним напрямком в українських туристів в кінці літа.

Заборони на відвідування Хорватії для українців поки немає. Однак на сайті МОЗ України з'явилися нові рекомендації для туристів щодо відвідування цієї країни. Всі громадяни України, а також громадяни інших країн, які прибувають з Хорватії, зобов'язані після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію з використанням програми "Дій вдома".

Обов'язковий карантин можна припинити й раніше встановленого терміну самоізоляції, але для цього потрібно здати ПЛР-тест на коронавірус і отримати негативний результат.

Українцям нагадали, що в "червоній зоні" також знаходяться й інші популярні курортні країни – Албанія, Чорногорія, Ізраїль, Іспанія, Мальта, Домініканська республіка, Франція.

У "зеленій зоні" для українських громадян є: Бельгія, Єгипет, Туреччина, Болгарія, Грузія, Росія, Польща, Чехія, Швеція, Сербія, Кіпр, Італія, Латвія, Таїланд, Греція, Німеччина, ОАЕ і Білорусь. Також в оновленому списку додалися Марокко, Сальвадор, Філіппіни, Казахстан, Мексика, Гватемала та Індія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився нові список країн, які відкрили свої кордони для українців.

А також розповідали про те, що Єгипет і Кіпр посилили правила в'їзду для туристів з України.