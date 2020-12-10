В Хорватии археологи раскопали шлем воина: ему больше 2 тысяч лет

Археологи в Хорватии обнаружили удивительную находку - это древнегреческий военный шлем. Он пролежал в земле около 2 тысяч лет. Его нашли в горах южной Долмации, на склонах в древней гробнице. Судя по всему, снаряжение біло изготовлено в 7 столетии до нашей эры.

Как сообщает таблоид Daily Mail, в гробнице мог быть похоронен воин древнегреческой армии, которому и принадлежал иллирийский шлем. В то время такие шлемы использовались древнегреческими этрусками и скифами, а затем иллирийцами, получив свое широко известное название.

Этот тип шлема также стал популярным в Италии, где его изготавливали из слоновой кости. Его прекратили использовать на большей части территории Греции в начале 5 века до нашей эры, в Иллирии - к 4 веку до нашей эры.

В Хорватии обнаружили древний шлем воина (фото: dailymail.co.uk)

Кстати, ученые нашли в гробнице около пятнадцати бронзовых и серебряных фибул (металлических застежек), десять игл или булавок, несколько спиральных бронзовых украшений, а также несколько сотен стеклянных и янтарных бусин. Также были найдены горшки.

К слову, вместе с мертвыми людьми лежали погребальные вещи. Их клали в гробницы вместе с покойниками.

Как мы писали ранее, археологи нашли в древней гробнице необычные украшения, которым больше тысячи лет.

Напомним, в Украине нашли перстень потомка султана Сулеймана. На нем также обнаружена интересная надпись.