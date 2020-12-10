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У Хорватії археологи розкопали шолом воїна: йому більше 2 тисяч років

Автор: Людмила Жукова

Археологи в Хорватії виявили дивну знахідку - це давньогрецький військовий шолом. Він пролежав у землі близько 2 тисяч років. Його знайшли в горах південної Долмації, на схилах в стародавній гробниці. Судячи з усього, спорядження було виготовлено в 7 столітті до нашої ери.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, в гробниці міг бути похований воїн давньогрецької армії, якому і належав іллірійський шолом. У той час такі шоломи використовувалися давньогрецькими етрусками і скіфами, а потім іллірійцями, отримавши свою широко відому назву.

Цей тип шолома також став популярним в Італії, де його виготовляли з слонової кістки. Його припинили використовувати на більшій частині території Греції на початку 5 століття до нашої ери, в Іллірії - до 4 століття до нашої ери.

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У Хорватії виявили стародавній шолом воїна (фото: dailymail.co.uk)

До речі, вчені знайшли в гробниці близько п'ятнадцяти бронзових і срібних фібул (металевих застібок), десять голок або шпильок, кілька спіральних бронзових прикрас, а також кілька сотень скляних і бурштинових намистин. Також були знайдені горщики.

До речі, разом з мертвими людьми лежали похоронні речі. Їх клали в гробниці разом з небіжчиками.

Як ми писали раніше, археологи знайшли стародавній гробниці незвичайні прикраси, яким більше тисячі років.

Нагадаємо, в Україні знайшли перстень нащадка султана Сулеймана. На ньому також виявлений цікавий напис.

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