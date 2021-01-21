На Хортице ученые обнаружили новый вид птиц (фото)

В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" обнаружили новый вид птиц - синьга. Данные птицы принадлежат к семейству утиных и в Украине их относят к редкому залетному виду.

Об этих птицах рассказал научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника "Хортица" Сергей Козодавов на своей странице в Facebook.

На Хортице птицы были впервые замечены 20 января 2021 года. При этом с 2002 года их ежегодно замечают на зимовке в устье Днепро-Бугского лимана и в районе Кинбурнской стрелки и о. Березань.

На Хортице обнаружили новый вид птиц (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Также уникальным для Хортици является регистрация на зимовке 11 особей баклана малого. Эта редкая птица, занесена в Красную книгу Украины. Ранее ее лишь несколько раз замечали на территории заповедника в количестве 1-2 особей.

На Хортице обнаружили новый вид птиц (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

"Из интересных встреч следует отметить 5 особей лебедя-кликуна, самку широконоски", - рассказал ученый.

На Хортице обнаружили новый вид птиц (фото: facebook.com/sergey.kozodavov.7)

Напомним, на Хортице нашли уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет. Захоронение было обнаружено в земляной катакомбе. Его глубина составляла три метра.

Ранее на Хортице вандалы разрушили исторический памятник. Речь идет об одной из каменных скульптур, которую называют каменной бабой.