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Хорошо заходит в жару: в Киеве засекли маршрутчика, распивающего пиво на работе

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Киев, Вторник 15 июня 2021 15:12
Хорошо заходит в жару: в Киеве засекли маршрутчика, распивающего пиво на работе Фото: в Киеве маршрутчика засекли на распитии пива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве маршрутчик решил утолить жажду в жару. Мужчина сделал это при помощи пива прямо на рабочем месте.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на маршруте №529. Перевозчиком является предприятие "Союз Авто".

"Перевозчик "Союз-Авто", незаконно захватил 529 маршрут и нелегально перевозит по нему пассажиров, открыто позволяет пить пиво водителям рабочем месте. Куда смотрит Укртранспбезпека и правоохранительные органы?" - сказано в сообщении под видео.

В Киеве водитель маршрутки пьет пиво на рабочем месте

В комментариях украинцы спрашивают, что же в бутылке пиво или все-таки квас.

  • Квас или же все-таки Черниговское?
  • Пивка для рывка!
  • Из стекла приятнее пить, чем из пластика.
  • Скорее всего это квас, не думаю, что рулевой так бы нагло палился...
  • Ну жарко же.
  • Ай хорошо заходит в такую жару!

На инцидент отреагировала полиция

"Мы отреагировали на ситуацию. Предварительно известно, что видео снято, вероятно, с провокационной целью. Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства", - рассказали в полиции.

По словам настоящего водителя, неизвестные забежали в салон автобуса, когда он оставил его на конечной остановке на проспекте Маяковского. До приезда патрульных мужчины скрылись.

Как мы писали ранее, в Киеве водитель одной из маршруток насмешил условиями перевозки пассажиров.

Также мы писали, что в маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву.

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