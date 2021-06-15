Хорошо заходит в жару: в Киеве засекли маршрутчика, распивающего пиво на работе

В Киеве маршрутчик решил утолить жажду в жару. Мужчина сделал это при помощи пива прямо на рабочем месте.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на маршруте №529. Перевозчиком является предприятие "Союз Авто".

"Перевозчик "Союз-Авто", незаконно захватил 529 маршрут и нелегально перевозит по нему пассажиров, открыто позволяет пить пиво водителям рабочем месте. Куда смотрит Укртранспбезпека и правоохранительные органы?" - сказано в сообщении под видео.

В Киеве водитель маршрутки пьет пиво на рабочем месте

В комментариях украинцы спрашивают, что же в бутылке пиво или все-таки квас.

Квас или же все-таки Черниговское?

Пивка для рывка!

Из стекла приятнее пить, чем из пластика.

Скорее всего это квас, не думаю, что рулевой так бы нагло палился...

Ну жарко же.

Ай хорошо заходит в такую жару!

На инцидент отреагировала полиция

"Мы отреагировали на ситуацию. Предварительно известно, что видео снято, вероятно, с провокационной целью. Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства", - рассказали в полиции.

По словам настоящего водителя, неизвестные забежали в салон автобуса, когда он оставил его на конечной остановке на проспекте Маяковского. До приезда патрульных мужчины скрылись.