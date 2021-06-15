Хорошо заходит в жару: в Киеве засекли маршрутчика, распивающего пиво на работе
В Киеве маршрутчик решил утолить жажду в жару. Мужчина сделал это при помощи пива прямо на рабочем месте.
Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на маршруте №529. Перевозчиком является предприятие "Союз Авто".
"Перевозчик "Союз-Авто", незаконно захватил 529 маршрут и нелегально перевозит по нему пассажиров, открыто позволяет пить пиво водителям рабочем месте. Куда смотрит Укртранспбезпека и правоохранительные органы?" - сказано в сообщении под видео.
В Киеве водитель маршрутки пьет пиво на рабочем месте
В комментариях украинцы спрашивают, что же в бутылке пиво или все-таки квас.
- Квас или же все-таки Черниговское?
- Пивка для рывка!
- Из стекла приятнее пить, чем из пластика.
- Скорее всего это квас, не думаю, что рулевой так бы нагло палился...
- Ну жарко же.
- Ай хорошо заходит в такую жару!
На инцидент отреагировала полиция
"Мы отреагировали на ситуацию. Предварительно известно, что видео снято, вероятно, с провокационной целью. Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства", - рассказали в полиции.
По словам настоящего водителя, неизвестные забежали в салон автобуса, когда он оставил его на конечной остановке на проспекте Маяковского. До приезда патрульных мужчины скрылись.
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