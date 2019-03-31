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Синоптики порадовали теплым прогнозом в день выборов

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 08:15
Синоптики порадовали теплым прогнозом в день выборов
Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине 31 марта порадует теплом

Погода в Украине 31 марта будет благоприятной и теплой. В большинстве регионов Украины будет сухо, температура воздуха превысит +10 градусов. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, порадует жителей страны. На востоке Украины без осадков. Ночью от 0 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов, в Днепре и Харькове до +16 градусов.

В южных областях сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от +3 до +6 градусов. Днем ожидается +13 +15 градусов, в Одессе до +17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

В северных областях облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью +2 +4 градуса. Днем столбики термометров покажут +14 +16 градусов.

В западных областях сухо, без осадков. Ночью от 0 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +17 градусов, в Ужгороде до +18 градусов.

В центральной части страны облачно с прояснениями. Ночью +2 +4 градуса, днем потеплеет до +14 +17 градусов.

В столице 31 марта ожидается облачная погода, без осадков. Ночью +2 +4 градуса, днем столбики термометров покажут +15 +17 градусов.

Синоптики порадовали теплым прогнозом в день выборов

Погода в Украине 31 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, когда придет настоящая весна.

А также мы рассказывали о том, что в день выборов в Украине будет тепло и солнечно.

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