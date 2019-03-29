В день выборов в Украине будет тепло и солнечно

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики обещают благоприятные погодные условия для голосования

В день первого тура выборов президентских выборов в Украине 31 марта по всей территории страны ожидается теплая погода без осадков. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Благоприятные погодные условия, малооблачная погода, без осадков, ветер западного, юго-западного направления 5-8 метров в секунду, температура днем 12-17 градусов тепла", - сказал он.

Билык уточнил, что в Киеве днем ожидается 13-15 градусов тепла.

Синоптик сообщил, что в понедельник, 1 апреля, в Украине ожидаются аналогичные погодные условия, лишь на Западе и Северо-Западе дневная температура немного снизится - до 10-15 градусов.

Билык также отметил, что на следующей неделе в Украине еще возможны заморозки, поскольку ночные температуры будут от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза.

Напомним, первый тур президентских выборов Украине состоится 31 марта 2019 года. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, второй тур состоится 21 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.