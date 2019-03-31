Синоптики порадували теплим прогнозом в день виборів

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні 31 березня порадує теплом

Погода в Україні 31 березня буде сприятливою і теплою. У більшості регіонів України буде сухо, температура повітря перевищить +10 градусів. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в Україні в неділю, 31 березня, порадує жителів країни. На сході України без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів, у Дніпрі та Харкові до +16 градусів.

У південних областях сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +3 до +6 градусів. Вдень очікується +13 +15 градусів, в Одесі до +17 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

У північних областях хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі +2 +4 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть +14 +16 градусів.

У західних областях сухо, без опадів. Вночі від 0 до +3 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +17 градусів, в Ужгороді до +18 градусів.

В центральній частині країни хмарно з проясненнями. Вночі +2 +4 градуси, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

У столиці 31 березня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +15 +17 градусів.

Погода в Україні 31 березня

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