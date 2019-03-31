ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики порадували теплим прогнозом в день виборів

STYLERЖиття    31.03.2019 - 08:15
Синоптики порадували теплим прогнозом в день виборів
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні 31 березня порадує теплом

Погода в Україні 31 березня буде сприятливою і теплою. У більшості регіонів України буде сухо, температура повітря перевищить +10 градусів. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в Україні в неділю, 31 березня, порадує жителів країни. На сході України без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів, у Дніпрі та Харкові до +16 градусів.

У південних областях сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +3 до +6 градусів. Вдень очікується +13 +15 градусів, в Одесі до +17 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

У північних областях хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі +2 +4 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть +14 +16 градусів.

У західних областях сухо, без опадів. Вночі від 0 до +3 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +17 градусів, в Ужгороді до +18 градусів.

В центральній частині країни хмарно з проясненнями. Вночі +2 +4 градуси, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

У столиці 31 березня очікується хмарна погода, без опадів. Вночі +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +15 +17 градусів.

Синоптики порадували теплим прогнозом в день виборів

Погода в Україні 31 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, коли прийде справжня весна.

А також ми розповідали про те, що у день виборів в Україні буде тепло і сонячно.

Синоптик розповіла про погоду в Україні у день виборів Антициклон наступає: погода в Україні знову зміниться на вихідних
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України ГідрометцентрПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся