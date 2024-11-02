"Холостяк" Терен впервые рассказал о бывшей, которая ему изменила: "Очень сложно пережить"

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), во время общения с участницами "Холостяка" Терен был откровенен и рассказал то, о чем давно молчал.

С кем встречался "Холостяк"

"Есть одна история, которую я далеко не всем рассказываю. У меня были отношения. И в них была любовь. Любил я, любила моя девушка, на то время. Иногда я должен был уезжать. И мы, скажем так, немного сепарировались. Но я приезжал", - вспомнил Будько.

"Однажды, вернувшись в Киев, я узнал, что эта девушка изменила мне. Ощущения вообще сложно описать, когда узнаешь об измене. И это очень сложное ощущение. Когда ты и любишь человека, и в то же время ненавидишь. На самом деле очень сложно просто пережить даже это", - добавил он.

По словам Александра, его избранница не хотела признавать вину, хотя у него были доказательства. И это было очень больно. Будько признался, что тогда он вообще не знал, как себя вести.

С кем встречался Терен (скриншот)

Но тогда он выбрал путь любви. Терен пытался подавить все негативные эмоции, хотел сохранить отношения.

"И вроде бы все снова наладилось. Но когда мы снова разъезжались, не были вместе, это постоянно догоняло меня. Я понимал, что я не могу с этим до конца смириться", - объяснил военный.

"Потом случилась, к сожалению, великая война, и это стало таким катализатором скрепления этих отношений. Я ушел на фронт и снова какой-то период был сам. И уже тогда окончательно понял, что измена является для меня одной из вещей, которую я не могу простить", - добавил он.

Александр отметил, что постоянно вспоминал об измене любимой. Он часто думал об этом и понимал, что все-таки не смог оставить ситуацию в прошлом. Будько осознал, что не простил.

Александр Терен (скриншот)

"И не могу себя простить, что я пошел снова в эти отношения... Это было нелегкое решение... Вернувшись в отпуск, я разошелся с ней", - объяснил Терен.

Также он подтвердил, что именно об этих отношениях писал в своей книге. Он встречался с девушкой, которую зовут Дарья. Он ушел от нее около полутора лет назад.

Эта история поразила участниц "Холостяка". Когда они поняли, что Терен будет максимально откровенным, то посмотрели на него другими глазами и тоже начали делиться историями из своего прошлого.

Терен рассказал о изменившей его девушке (скриншот)

Церемония роз на "Холостяке" - кто прошел дальше

Первую и особую розу получила Татьяна, создающая мягкие игрушки. А потом Терен выбрал еще 11 девушек. Это: