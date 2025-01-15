"Холостяк" Терен "послал" украинку, потому что "не нашел других слов": почему случился конфликт

Главный герой 13 сезона "Холостяка" Александр Терен поскандалил с одной из интернет-пользовательниц. В личные ему написала украинская модель Лиана, которая сейчас живет в Гданске, и раскритиковала ветерана из-за языкового вопроса.

Почему произошел конфликт

Пользовательница раскритиковала Александра за то, что он очень негативно и категорично воспринимает русский язык. В своем сообщении Лиана оставила много угроз, и в ответ Терен решил послать ее на три буквы. Скриншот переписки он обнародовал в stories.

Из сообщения можно заметить, что Лиана обратилась к военному на русском языке, что определенно повлияло на ответ Александра.

"Разочарована. Терпеть не могу таких, как ты, людей. Мозгов нет. Язык - это средство общения. Это я, украинка, тебе говорю, которая потеряла отца на войне в 2014-м, и которая всю жизнь с моей семьей разговариваю на русском. Или ты будешь на своих кидаться, как пес? Ну да, ты если так с любимым человеком обошелся, что говорить об остальных... Тебе нужно жить в окопе! А не ломать психику людей", - написала юзерша.

"Зачем тебе отношения? Тебе не по зубам адекватная женщина! С детьми он бы не говорил на русском... Идиот. Из-за таких, как ты, и разжигается ненависть. В политику не собираешься случайно? Деньги у людей воровать со своим государством. Интересно, ты только на словах такой смелый... Поступил, как чайник. Это тебе комплимент", - также заметила она.

Александр Терен поскандалил с подписчицей (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Иди нах** вата", - ответил ей Терен.

Пользовательница не оставила это без ответа и также дала резкий комментарий.

"Ну ты и сволочь. Иди воюй, у тебя еще две руки есть", - выпалила девушка.

Комментируя свое решение "послать" украинку, Терен отметил, что "не нашел других слов".

"Я почти никогда так не отвечаю, но буду откровенным - из-за своего эмоционального состояния не нашел других слов. Все, кто хочет, все поймут. Спасибо тем, кто пишет хорошие слова и движется в одном направлении позитивных изменений вокруг нас", - добавил главный герой "Холостяка".

Александр Терен поскандалил с подписчицей (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

К слову, Александр Терен - военнослужащий-ветеран, который потерял на войне обе ноги. Защитник после окончания службы стал главным героем романтического реалити, где в финале выбрал волонтера и переводчицу Инну Белень. И со своей избранницей он также ссорился на фоне языкового вопроса.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)