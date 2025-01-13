Анастасія Юзьвак прокоментувала публічну сварку Терена з коханою: "Я б не хотіла медійного чоловіка"

Фіналістка "Холостяка 13" Анастасія Юзьвак відреагувала на публічний скандал Олександра Терена та Інни Бєлєнь. Нагадаємо, сварка між ними сталася через мовне питання, оскільки "Холостяка" обурило, що його партнерка має не такі радикальні погляди щодо цього.

Як фіналістка "Холостяка" відреагувала на публічну сварку Терена та переможниці

Анастасія, яка є тарологом і нумерологом, не зрозуміла, чому пара вирішила виносити цей момент у публічну площину. Вона підкреслила, що для її стосунків така ситуація є неприйнятною, і вважає, що всі особисті моменти варто вирішувати лише удвох, а не втягувати сюди інтернет-користувачів

"Я вважаю, що все, що в стосунках, має вирішуватися в стосунках між двома людьми, навіть якщо вони медійні. Це моє суб'єктивне бачення - те, як я би хотіла, щоб у мене було в стосунках. Я б не хотіла медійного чоловіка, але якщо так вийде, то окей", - пояснила Юзьвак.

"Але такі інтимні речі, як якісь суперечки чи непорозуміння, я б не хотіла читати про себе в stories. Я б хотіла все це вирішити віч-на-віч, а вже потім, якщо мені так захочеться, це висвітлити в stories як окрему історію і не переходити на особистості", - додала вона.

Олександр Терен та Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Дівчина додала, що чоловік, який обирає жінку, має поважати свій вибір і не говорити про неї в негативному ключі ось так, на людях. На її думку, якщо і трапляються якісь такі моменти, то це варто проговорювати без сторонніх.

"Який я чоловік тоді? Який я в своїх очах? Наскільки я ціную свій вибір, якщо я так висвітлюю свою жінку?". У мене така позиція. "Це ж мій вибір, це я її вибрав. Я поважаю цей вибір, я її люблю. Чому я їй не сказав це, наприклад, віч-на-віч? Чому ми не вирішили це?" - поцікавилася тарологиня.

До слова, також в інтерв'ю Славі фіналістка "Холостяка" зізналася, що відчувала після того, як отримала відмову від Олександра. Спершу її охопив сум через це, потім вона відчула заспокоєння, а після задумалася про те, що на неї чекає багато справ у Лондоні, де вона мешкає вже кілька років.

Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/innka_belen)

Чому виник скандал між Тереном і Бєлєнь

Нещодавно Інна також дала інтерв'ю Славі Дьоміну, у якому вони обговорили мовне питання та війну. Дівчина зазначила, що не варто бути категоричним до людей, які лише вчаться говорити українською, а варто бути до них лояльними та заохочувати їх.

Терен не був у захваті від такої позиції своєї партнерки та написав, що такі слова для нього в певній мірі стали несподіванкою. Також він дорікнув Дьоміну через те, що той сказав, що для нього війна триває лише три роки, а не понад 10, як це є насправді.

Однак, попри публічну сварку, Інна та Олександр підтвердили, що їхні стосунки продовжуються. При цьому Бєлєнь не стала приховувати, що відчула образу на коханого через ситуацію, яка трапилася.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)