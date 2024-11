"Холостяк" Терен показав обійми із Сарою Джессікою Паркер: яскраві фото з Нью-Йорка

Олександр Терен і Сара Джессіка Паркер показалися разом

"Холостяк" став головним героєм стрічки, яка присвячена українському балету в еміграції. Кіноробота має назву "Перший ряд", і її зняла саме Паркер. Знаменитість запросила Олександра до Нью-Йорка, аби він долучився до прем'єри.

"Все той ж Нью-Йорк. І ось вечір премʼєри в DOC NYD. 16 вересня. Підходимо до невеличкого кінотеатру, фотографи роблять знімки з усіма по черзі, спалахи, вигуки. Відчутне пожвавлення, чому б це? Ага - зʼявляється Сара Джессіка Паркер. Обійми, обмін "how are you?", фото і на перегляд.

Невеликий старий зал, декілька відомих людей, жива музика від композитора, який писав музику для фільму, вимикається світло, мотор, через деякий час чути тихий плач, дивлюся з захватом, хоч і знаю, що там буде", - поділився своїми враженнями Терен.

"Так цікаво спостерігати за собою в минулому, як я змінився тепер. Чи сказав би я ті самі речі, що тоді, чи зробив би я їх? Але знаю точно, що зробив би ще сміливіше. Зал засміявся, приємно, що жарти з екрану подобаються. Проживаю знову емоції сорому від невдачі під час репетицій, емоції захвату від танцю перед тисячами людей. Фільм розкрив тему дружби, війни, підтримки, важливості культури та сили людського духу", - також зазначив він.

Олександр Терен їздив до Нью-Йорка (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На кількох кадрах можна побачити, як українець тепло пообіймався із зірковою американкою.

Олександр Терен показався в обіймах Сари Джессіки Паркер (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Про фільм "Перший ряд"

Стрічка розповідає про життя українських танцюристів в еміграції у складі балетної трупи United Ukrainian Ballet. Під час виступів у Вашингтоні один із виконавців, Алексіс, подружився з Олександром. Останній, як відомо, втратив обидві ноги під час захисту нашої країни на фронті. Однак він приєднався до танцюристів та станцював разом із ними.

Також Терен підкреслив, що фільм "Перший ряд" - далеко не останній з його участю, так само, як і це не остання його поїздка до Америки.

"Я вважаю, що це так чудово, що хтось після такої фізичної травми стає психічно настільки сильним і витривалим, що продовжує боротися за те, у що вірить, усіма способами, які дозволяють його розум і тіло. Мене вражає, наскільки він сповнений рішучості привернути увагу до людей з обмеженими можливостями в Україні", - озвучила своє враження про знайомство з українцем режисерка роботи "Перший ряд" Міріам Гуттманн.