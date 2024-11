"Холостяк" Терен показал объятия с Сарой Джессикой Паркер: яркие фото из Нью-Йорка

Александр Терен и Сара Джессика Паркер показались вместе

"Холостяк" стал главным героем ленты, посвященной украинскому балету в эмиграции. Киноработа называется "Первый ряд", и ее сняла именно Паркер. Знаменитость пригласила Александра в Нью-Йорк, чтобы он присоединился к премьере.

"Все тот же Нью-Йорк. И вот вечер премьеры в DOC NYD. 16 сентября. Подходим к небольшому кинотеатру, фотографы делают снимки со всеми по очереди, вспышки, крики. Ощутимое оживление, почему бы это? Ага - появляется Сара Джессика Паркер. Объятия, обмен "how are you?", фото и просмотр.

Небольшой старый зал, несколько известных людей, живая музыка от композитора, который писал музыку для фильма, выключается свет, мотор, через некоторое время слышен тихий плач, смотрю с упоением, хоть и знаю, что там будет", - поделился своими впечатлениями Терен.

"Так интересно наблюдать за собой в прошлом, как я изменился теперь. Сказал бы я те же вещи, что тогда, сделал бы я их? Но знаю точно, что сделал бы еще смелее. Зал засмеялся, приятно, что шутки с экрана нравятся. Проживаю снова эмоции стыда от неудачи во время репетиций, эмоции восторга от танца перед тысячами людей. Фильм раскрыл тему дружбы, войны, поддержки, важности культуры и силы человеческого духа", - также отметил он.

Александр Терен ездил в Нью-Йорк (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На нескольких кадрах можно увидеть, как украинец тепло обнимался со звездной американкой.

Александр Терен показался в объятиях Сары Джессики Паркер (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

О фильме "Первый ряд"

Лента рассказывает о жизни украинских танцоров в эмиграции в составе балетной труппы United Ukrainian Ballet. Во время выступлений в Вашингтоне один из исполнителей, Алексис, подружился с Александром. Последний, как известно, потерял обе ноги во время защите нашей страны на фронте. Однако он присоединился к танцорам и станцевал вместе с ними.

Также Терен подчеркнул, что фильм "Первый ряд" - далеко не последний с его участием, равно как и это не последняя его поездка в Америку.

"Я считаю, что это так здорово, что кто-то после такой физической травмы становится психически настолько сильным и выносливым, что продолжает бороться за то, во что верит, всеми способами, которые позволяют его ум и тело. Меня поражает, насколько он полон решимости привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями в Украине", - озвучила свое впечатление о знакомстве с украинцем режиссер работы "Первый ряд" Мириам Гуттманн.