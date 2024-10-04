"Холостяк" Олександр Терен поділився несподіваним одкровенням про участь у шоу

Зазначимо, що згідно з правилами проекту до виходу фінального епізоду головний герой не може показувати дівчину, яку вибрав. Але підписники Терена не вгамовуються - один із фоловерів запитав у віконці, яке головний герой реаліті залишив для запитань: "Як воно триматися і не афішувати стосунки до фіналу шоу?".

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На що він загадково відповів: "Складніше, ніж я думав". Тим самим Олександр натякнув, що стосунки в нього є.

Однак на наступні питання головний герой "Холостяка" вирішив віджартуватися. Один із підписників запитав, чи хотіли його рідні зніматися в шоу.

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"Ні, їм погрожували, що заберуть мене ще на один проєкт, якщо не погодяться", - з гумором написав Олександр.

Також він дав зрозуміти, що вже втомився від питань про шоу.

"Моє обличчя, коли запитають у черговий раз про участь у "Холостяку", - написав Будько та прикріпив фото.

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Що відомо про Терена

Олександру Будько - 28 років, він став на захист України та з початку повномасштабної війни перебував на фронті. Потім Терен отримав звання командира 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ".

Але 24 серпня 2022 року Терен отримав поранення, внаслідок якого ледь не загинув. Він втратив ноги, але вирішив і надалі допомагати Україні та військовим. Зокрема, Будько активно висвітлює тему необхідності створення безбар'єрних умов в Україні.

З Григорієм Решетником (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Два роки тому мене могло не стати, зате не стало лише двох ніг. Однак я не втратив, а отримав! Здобув незалежність, свою внутрішню, свою безмежну та неосяжну!" - розповідав військовий на День незалежності.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)