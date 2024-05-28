"Багато жартували". Олександр Терен розповів, як йому запропонували стати новим "Холостяком"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю блогера для YouTube-каналу "Це ніхто не буде дивитись".

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Зі слів Олександра, все почалося тоді, коли телеканал СТБ знімав сюжет для свого спецпроєкту "Нескорені" про українську збірну на змаганнях Invictus Games (Ігри нескорених).

"Будучи якраз на зйомках цього сюжету, учасники телеканалу багато жартували про те, що там дуже красиві хлопці, не тільки я, решта теж. І щось типу саме я наче як типаж "Холостяка", і було б добре зняти такий проєкт зі мною. На той момент це просто для мене, не знаю чи це для них, були жарти. І якось так знаєш вудочку закинули", - розповів Терен.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

У той же день, каже ветеран війни, з ним поспілкувалися, а вже через кілька інтерв’ю запропонували взяти участь у шоу.

"Я не розумів про що це, до чого це інтерв'ю, поки не почалося питання про любов, сім'ю, і я зрозумів, що це не були жарти. У кінці вони запропонували взяти участь. Це було влітку 2023-го", - пригадав Олександр.

На кастингу, говорить блогер, його запитували про ідеал жінки, чи готовий він до створення сім’ї, які у нього були попередні стосунки, а також про життя до поранення.

Що відомо про Олександра Терена

Олександру 28 років. Від самого початку повномасштабного російського вторгнення він перебував на передовій, захищаючи свою країну від загарбників. За шість місяців служби Терен став командиром 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ".

Однак згодом отримав серйозне поранення, внаслідок якого втратив обидві кінцівки.

Зазначимо, що побачити новий сезон шоу "Холостяк" за участю захисника можна буде вже цієї осені на каналі СТБ.