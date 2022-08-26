Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда "Танцев со звездами" сделал личное признание

Киноактер, который спас уже сотни животных и открывший приют для пушистиков в Ирпене, после разрыва отношений с девушкой в 2021-м, сейчас вернулся к бывшей жене.

Впрочем, влюбленные пока еще не узаконили воссоединение, но пара строит планы на совместное будущее.

Алексей Суровцев спасает животных, которые пострадали из-за войны (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

"Уже не холостяк. Официально холостой, но у меня любовь. Я вернулся к жене, к Ксении, и мы сейчас вместе", - сказал Суворцев.

Знаменитость откровенно добавил, что его экс-супруга - именно "тот человек, с которым я хочу встретить старость".

Алексей Суровцев с бывшей женой Ксенией, с которой воссоединился (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Звездный зооволонтер добавил, что эта любовь для него "очень особенная".

Вспоминая прошлый разрыв отношений с Ксенией, который произошел 12 лет назад, актер отмечает, что развод был очень нужен им обоим.

"Потому что она изменилась, я очень изменился. Я просто почувствовал, что я хочу быть с ней", - говорит Алексей.

Перед этим Суворцев строил отношения с 10-кратной чемпионкой Украины по эротическому танцу, фитнес-тренером Ксенией. Звезда "Танцев со звездами" объявил о расставании с ней в декабре 2021-го.

Алексей Суровцев с Анной, бывшей возлюбленной (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Напомним, что Алексей Суровцев на паркете "Танцев со звездами" выступал с Марией Колосовой. Пара покинула проект после 4 прямого эфира.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)