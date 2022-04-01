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С показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медиком

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Пятница 01 апреля 2022 20:00
С показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медиком Коллаж РБК-Украина: Лев Улесов, модель из Броваров
Автор: Светлана Мащенко

Украинский манекенщик Лев Улесов, который раньше сотрудничал с такими брендами, как Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste, а в 2019-м даже закрывал показ Prada в Милане, теперь служит в качестве военного медика.

Свою историю 21-летний парень рассказал изданию DailyStar.

Лев имеет медицинское образование, которое ему пригодилось, когда войска РФ вторглись на территорию Украины.

Также парень в течение полутора лет изучал психологию, и знания ему эти очень понадобились на фронте.

Дорогую одежду Лев Улесов сменил на военную форму уже 27 февраля.

"Я боевой медик, и мой план состоит в том, чтобы спасать людей из горячих точек, оказывать первую помощь и вывозить раненых с линии фронта", - рассказал парень.

Лев говорит, что готов отстаивать свою землю до самого конца, пока война не закончится.

Сейчас модель позирует вот так:

С показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медикомС показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медиком

А когда-то выглядел так:

С показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медикомС показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медикомС показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медикомС показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медиком

Фото: Лев Улесов (instagram.com/kapamelb)

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