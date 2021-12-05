"Не научились понимать и поддерживать": звезда "Танцев со звездами" расстался с любимой
Алексей Суровцев, актер и чемпион Украины по стриптизу, который также принимал участие в "Танцах со звездами 2021", расстался со своей девушкой.
Об этом он заявил в Instagram.
"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…" - написал Алексей.
Он также попросил не задавать ему глупые вопросы и пожелал своей бывшей девушке счастья.
"Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти", - добавил Суровцев.
Алексей Суровцев с девушкой (instagram.com/surovtsev.alexei)
Напомним, что Алексей Суровцев на паркете "Танцев со звездами" выступал с Марией Колосовой. Пара покинула проект после 4 прямого эфира.
Пользователи сети прокомментировали разрыв отношений Алексея и его девушки.
- Ребята, это непросто для обоих. Всегда сложно. Всегда есть что вспомнить. Этот этап сменится чем-то другим, не менее интересным. Успехов во всем!!! Обнимаю!
- Очень жаль;
- Очень-очень сочувствую и желаю каждому из вас найти сердечное счастье!
- Ребята, каждый из вас найдёт своё счастье и всё обязательно будет хорошо! Желаю каждому из вас всего самого наилучшего! Алексей, а за вами и за вашими киношными работами буду продолжать наблюдать!
- Очень жаль. Вы шикарная пара. Успехов вам в жизни.
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