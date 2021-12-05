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"Не научились понимать и поддерживать": звезда "Танцев со звездами" расстался с любимой

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 декабря 2021 17:33
"Не научились понимать и поддерживать": звезда "Танцев со звездами" расстался с любимой Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)
Автор: Роман Мирончук

Алексей Суровцев, актер и чемпион Украины по стриптизу, который также принимал участие в "Танцах со звездами 2021", расстался со своей девушкой.

Об этом он заявил в Instagram.

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…" - написал Алексей.

Он также попросил не задавать ему глупые вопросы и пожелал своей бывшей девушке счастья.

"Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти", - добавил Суровцев.

&quot;Не научились понимать и поддерживать&quot;: звезда &quot;Танцев со звездами&quot; расстался с любимой

Алексей Суровцев с девушкой (instagram.com/surovtsev.alexei)

Напомним, что Алексей Суровцев на паркете "Танцев со звездами" выступал с Марией Колосовой. Пара покинула проект после 4 прямого эфира.

Пользователи сети прокомментировали разрыв отношений Алексея и его девушки.

  • Ребята, это непросто для обоих. Всегда сложно. Всегда есть что вспомнить. Этот этап сменится чем-то другим, не менее интересным. Успехов во всем!!! Обнимаю!
  • Очень жаль;
  • Очень-очень сочувствую и желаю каждому из вас найти сердечное счастье!
  • Ребята, каждый из вас найдёт своё счастье и всё обязательно будет хорошо! Желаю каждому из вас всего самого наилучшего! Алексей, а за вами и за вашими киношными работами буду продолжать наблюдать!
  • Очень жаль. Вы шикарная пара. Успехов вам в жизни.

Напомним, победитель "Танцев со звездами 2020" Макс Леонов признался, что изменял жене с партнершей.

Ранее Даша Астафьева высказалась об измене и раскрыла детали о жизни с бывшим.

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