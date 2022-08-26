Вже не холостяк: Містер Страйк і зірка "Танців з зірками" зробив особисте зізнання

Кіноактор, який врятував вже сотні тварин та відкрив притулок для пухнастиків в Ірпені, після розриву стосунків з дівчиною в 2021-му, зараз повернувся до колишньої дружини.

Втім, закохані поки ще не узаконили возз'єднання, але пара будує плани на спільне майбутнє.

Олексій Суровцев рятує тварин, які постраждали через війну (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

"Вже не холостяк. Офіційно холостий, але у мене любов. Я повернувся до дружини, до Ксенії, і ми зараз разом", - сказав Суворцев.

Знаменитість відверто додав, що його екс-дружина - саме "та людина, з якою я хочу зустріти старість".

Олексій Суровцев з колишньою дружиною Ксенією, з якою возз'єднався (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Зоряний зооволонтер додав, що це кохання для нього "дуже особливе".

Згадуючи минулий розрив стосунків із Ксенією, який стався 12 років тому, актор зазначає, що розлучення було дуже потрібне їм обом.

"Тому що вона змінилася, я дуже змінився. Я просто відчув, що я хочу бути з нею", - каже Олексій.

Перед цим Суворцев будував стосунки з 10-кратною чемпіонкою України з еротичного танцю, фітнес-тренеркою Ксенією. Зірка "Танців з зірками" оголосив про розставання з нею в грудні 2021-го.

Олексій Суровцев з Анною, колишньою коханою (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Нагадаємо, що Олексій Суровцев на паркеті "Танців з зірками" виступав з Марією Колосовою. Пара покинула проект після 4 прямого ефіру.

Олексій Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)