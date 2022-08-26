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Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда "Танцев со звездами" сделал личное признание

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 22:57
Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда "Танцев со звездами" сделал личное признание Фото: Алексей Суровцев (instagram.com/surovtsev.alexei)
Автор: Владимир Костырин

Актер и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев, участник шоу "Танцы со звездами 2021", который сейчас занимается спасением животных, пострадавших от российских интервентов в Киевской области, сообщил о переменах в личной жизни и признался, что его сердце снова занято.

Об этом Суровцев или Мистер Страйк, известный нынче под прозвищем "Бородатая Котомамуля", рассказал в программе ЖВЛ.

Киноактер, который спас уже сотни животных и открывший приют для пушистиков в Ирпене, после разрыва отношений с девушкой в 2021-м, сейчас вернулся к бывшей жене.

Впрочем, влюбленные пока еще не узаконили воссоединение, но пара строит планы на совместное будущее.

Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признаниеУже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признаниеУже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признание

Алексей Суровцев спасает животных, которые пострадали из-за войны (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

"Уже не холостяк. Официально холостой, но у меня любовь. Я вернулся к жене, к Ксении, и мы сейчас вместе", - сказал Суворцев.

Знаменитость откровенно добавил, что его экс-супруга - именно "тот человек, с которым я хочу встретить старость".

Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признание

Алексей Суровцев с бывшей женой Ксенией, с которой воссоединился (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Звездный зооволонтер добавил, что эта любовь для него "очень особенная".

Вспоминая прошлый разрыв отношений с Ксенией, который произошел 12 лет назад, актер отмечает, что развод был очень нужен им обоим.

"Потому что она изменилась, я очень изменился. Я просто почувствовал, что я хочу быть с ней", - говорит Алексей.

Перед этим Суворцев строил отношения с 10-кратной чемпионкой Украины по эротическому танцу, фитнес-тренером Ксенией. Звезда "Танцев со звездами" объявил о расставании с ней в декабре 2021-го.

Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признаниеУже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признаниеУже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признание

Алексей Суровцев с Анной, бывшей возлюбленной (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Напомним, что Алексей Суровцев на паркете "Танцев со звездами" выступал с Марией Колосовой. Пара покинула проект после 4 прямого эфира.

Уже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признаниеУже не холостяк: Мистер Страйк и звезда &quot;Танцев со звездами&quot; сделал личное признание

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Напомним, ранее мы писали об украинском манекенщике Льве Улесове из Броваров, который сменил подиум на работу военного медика.

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Танцы со звездами зооволонтеры
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