Холостяк 9: самая эмоциональная участница рассказала о жизни после шоу

Шоу Холостяк 2019 (скриншот)

Звезда проекта Холостяк 2019 Натали рассказала о своих планах

Участница 9 сезона Холостяка 23-летняя харьковчанка Натали, которая продержалась в проекте восемь недель и стала одной из самых эмоциональных участниц шоу, рассказала, как прошли ее первые дни после возвращения домой.

Крипто-леди в интервью "Фактам" призналась, что некоторое время после проекта чувствовала себя морально подавленой. Она не могла вернутся к торговле на бирже, так как рынок очень поменялся за два месяца. Также Натали не понимала, "почему впервые в жизни проявила инициативу в чувствах, а ее оттолкнули".

Натали - участница шоу Холостяк 2019 (фото: stb.ua)

"Но уехала в отпуск в Европу, и все забылось, наладилось, ведь жизнь прекрасна, и я умею наслаждаться одиночеством, мне комфортно самой с собой", - сказала она.

Теперь, говорит девушка, она научится быть более сдержанной. Хотя, если увидит какие-либо нестыковки, то будет об этом говорить, ведь "смолчать не сможет".

"На Холостяке не могли показать все наши разговоры, и зрителю не понятно, почему именно к этим девочкам были вопросы… Проект помог мне обрести спокойствие по поводу мнения окружающих обо мне. Теперь я не буду проявлять инициативу и верю, что обязательно найдется мужчина сильнее меня, который сможет меня укротить. Ведь с эмоциональной женщиной интересней жизнь, чем с амебной", - с улыбкой сказала звезда популярного шоу.

Крипто-леди Натали

Напомним, недавно темнокожая красавица Элизабет, которая приехала в Украину из Италии ради участия в Холостяке 2019, рассказала о том, что привело ее в шоу и почему они расстались с Никитой Добрыниным.

Ранее поп-дива Оля Полякова жестко раскритиковала шоу Холостяк 2019.