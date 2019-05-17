Холостяк 9: чего ждать от предпоследнего выпуска шоу

Никита Добрынин в пятницу, 17 мая, в 11 выпуске шоу "Холостяк" сделает свой предпоследний выбор и оставит на проекте только двух девушек, из которых он в последней серии выберет одну.

В новом выпуске девушки познакомятся с мамой Добрынина, после чего станет известно, кто из них пройдет дальше, а кто покинет проект за шаг до финала.

Самый главный холостяк страны привезет трех девушек к родным в его родной город Черновцы. Даша, Лилия и София ужасно будут взволнованы, ведь мнение родственников может повлиять на решение Никиты отправить кого-то из них домой.

Холостяк 9 Никита Добрынин сделает предпоследний выбор (фото: instagram.com/holostyakstb)

София рассказала, что боится того, что она может не понравится родителям Никиты. Ее волнует то, что она не сможет поддержать какую-то беседу, растеряется и загонит себя в ступор.

Холостяк 9 Никита Добрынин со своем мамой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Во время беседы с мамой Никиты у женщины пойдут слезы. При этом Никита услышит от мамы то, что одна из девушек пришла на проект не за любовью. В новом выпуске также станет известно, кем на самом деле Никите приходится его лучшая подруга.

Холостяк 9 Никита Добрынин сделает предпоследний выбор (видео: YouTube/Холостяк)

Напомним, что Добрынин признался, почему решил стать участником проекта Холостяк 9.

Ранее сообщалось о том, что бывшая участница шоу Холостяк 9 сделала признание и рассказала о проекте.

Мы также писали о том, что экс-участница проекта Холостяк 9 Марина сделала неожиданное признание.